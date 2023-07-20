Режиссер фильма «Доктор» Артем Темников Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Более 40 заявок на участие в конкурсе полнометражных фильмов поступило на XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль и только десять прошли отбор строгого жюри. В эти дни посмотреть на работы номинантов можно бесплатно на большом экране. Накануне в Барнауле ленту «Доктор» представил ее режиссер Артем Темников.

– Спасибо, что пришли, и что собрался полный зал. Всегда очень приятно видеть полные залы на фильмах, которые делаешь, потому что именно внимание зрителей, отзывы зрителей, мне кажется, самое главное. Значит, ты не зря делал свое дело, - обратился к зрителям режиссер фильма.

Лента «Доктор» с Сергеем Пускепалисом в главной роли вышла на большой экран в апреле этого года и, по словам Артема Темникова, уже успела завоевать с десяток наград на различных кинофестивалях, в том числе международных. Правда, сам фильм нельзя назвать кассовым. По данным «Кинопоиска» сборы в России составили почти 10,5 тысяч долларов. А посмотрели картину около три тысячи человек. Это совсем немного с учетом того, сколько сил и средств было потрачено на съемки.

- У нас уже есть Гран-при фестиваля в Израиле, Гран-при в Индии, Гран-при в Аргентине. А на Московском кинофестивале дали приз за «Человечность и свет в искусстве», что очень приятно. Во многом, этот свет с экрана дает большой российский артист, к сожалению, трагически ушедший от нас, Сергей Пускепалис. Он играет главную роль – доктора Христофорова, - рассказывает Темников. – Сценарий фильма был написан по мотивам романа Марии Ануфриевой «Доктор Х («икс». – прим.ред.) и его дети». Хотя, точнее, доктор «Хэ» - Христофоров, но Сергей Пускепалис, когда прочитал название в первый раз, сказал: «Нет, давайте это будет «Доктор Икс»!». Потому что таких докторов «Икс» много и в провинции и по всей стране. Они делают дело, отдают своим пациентам свое сердце и душу, часто помогают совершенно безвозмездно. Именно такого доктора играл Пускепалис.

Кстати, слова про сердце в контексте фильма звучат дословно, ведь у главного героя есть проблемы, но, несмотря на недуг, он отдается своей работе сполна. И приходит на срочный вызов поздно вечером, и даже в выходной, ночует в кабинете, а потом пьет кофе, чтобы взбодриться и снова приступает к работе. Порой ему совершенно плевать на собственное самочувствие, главное, чтобы пациенты были здоровы.

- В основе романа лежат реальные персонажи. А главный герой списан Марией с Дениса Дыкина, завотделением старейшей петербургской психиатрической клиники. Некоторые другие персонажи взяты настолько документально, что даже мы брали дневник «фашиста», одного из мальчиков, и мы в нем не поменяли ни точки. Все так, как писал ребенок, - добавляет детали создатель ленты.

Артем Темников рассказывает, что искал финансирование для съемок фильма два года. Причем в этом ему лично помогал Пускепалис: он ездил из Ярославля, где служил худруком театра драмы имени Ф. Волкова на питчинги в Москву и представлял сценарий.

– Вообще с Сергеем я познакомился по телефону. В 2015 году он после «Кинотавра», где был представлен мой фильм «No comment» позвонил мне и сказал: «Артем, мне очень понравился ваш фильм. И хочу сказать: если что, то можете на меня рассчитывать. Я готов с вами работать». Я, конечно же, согласился, а потом когда положил трубку, начал смотреть в интернете кто такой Сергей Пускепалис. И такой: «О! Так это же тот самый Пускепалис, которого я люблю!», - продолжает режиссер.

Артем Темников на Шукшинском кинофестивале Фото: Анна СЕМИНА

После того звонка Темников обратился с предложением к актеру в 2018 году, но Сергей из-за большой занятости в театре отказался, но пообещал, что в следующий раз обязательно приедет на съемки.

– Когда я позвонил предложить ему главную роль в фильме «Доктор», то он сказал: «Я, к сожалению, вас обманул, Артем. Получается так, что не получится и сейчас, потому что меня назначили худруком театра, и я себе не принадлежу. У нас сейчас море работы». Но попросил на всякий случай прислать сценарий, - рассказывает создатель фильма. – Я отправил ему уже поздно вечером, после 10 часов, а утром меня разбудил звонок. Он сказал, что очень понравился сценарий, роль, обязательно будет сниматься и поможет в поиске финансирования.

В итоге два года Сергей бился за бюджет, приезжал на конкурсы и питчинги министерства культуры РФ, всячески старался помочь Темникову и умолял его не перегореть этой идеей. В итоге, картина все же состоялась.

Кстати, посмотреть на соперника за право называться победителем Шукшинского кинофестиваля пришел и Борис Галкин с супругой Инной Разумихиной. Публике фильм «Доктор» определенно понравился. Финальные титры, где режиссер указал, что картина посвящается памяти Сергея Пускепалиса, поддержали аплодисментами.

Увидеть фильм «Доктор» в рамках Шукшинского кинофестиваля можно сегодня, 20 июля, в кинотеатре «Киномир-Воскресенье» в Бийске. Начало в 16.00.

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