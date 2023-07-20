Стаффорд-зайчик и «черный лев»: как в Барнауле прошел собачий фестиваль

В Барнауле прошел «Парад Пород» Фото: Анна Усик

19 июля, несмотря на летний зной, на стадионе «Динамо» состоялся фестиваль «Парад пород». Под веселую музыку и звонкий собачий лай, служебные и декоративные собаки демонстрировали на что они способны.

Фестиваль приурочен к 100-летнему юбилею спортивного общества «Динамо». А участниками стали более 50 собак.

Это были показательные выступления, но все же судьи оценивали подготовку собак, их умение исполнять команды. Свои способности демонстрировали собаки Алтайского техникума кинологии и предпринимательства, представители клуба служебного и любительского собаководства «Лидер дог» из Рубцовска, а также самые обычные песики. Хотя как сказать обычные - многие из них титулованные чемпионы различных соревнований для собак.

Одной из таких чемпионок оказалась стаффордширский терьер Эльза. Ее хозяйка Виктория рассказала, что они пришли сюда себя показать.

- Хочу показать, что это очень послушная, воспитанная и адекватная порода. Секрет тренировки – нужно быть упертым сильнее, чем собака, тогда все получится.

Эльза, как хорошая девочка показала, как она умеет делать зайчика.

В Барнауле прошел «Парад Пород» Фото: Анна Усик

А еще на парад пришел настоящий «черный лев». Это тибетский мастиф Аджит. Статный, важный, неторопливый, с чувством собственного достоинства. Аджит также является чемпионом России. На параде он двигался так, словно весь праздник закатили в его честь.

- Он живет в вольере, очень спокойный. Сама по себе порода такая. Команды он не выполняет, может лапу подать, если очень попросить. Взяли его, чтобы просто любить, - говорят о нем хозяева.

В Барнауле прошел «Парад Пород» Фото: Анна Усик

А вот служебная бельгийская овчарка грюнендаль Окси. Ее хозяйка Анна рассказала, что Окси, несмотря на то, что она очень смелая, людей все-таки побаивается. А еще у нее не самые хорошие отношения с котом Анны.

- У меня два кота, и одного Окси не очень любит. Оба кота вместе сидят, одно подойдет укусит, а второго не трогает. Кот, конечно, либо убегает, либо бьет ее лапой по морде. Так и живем, - смеется владелица.

В Барнауле прошел «Парад Пород» Фото: Анна Усик

В кинологическую службу берут далеко не всех собак, чаще всего немецких овчарок. В последнее время также туда попадают бельгийские овчарки малинуа – они практически не устают, и физически сильные.

В Барнауле прошел «Парад Пород» Фото: Анна Усик

А это лабрадор-ретривер Марсель, который не любит жару, но зато обожает снег.

- Когда он увидел свой первый в жизни снег, у него глазенки округлились от недоумения, он с радостью в него плюхнулся. До сих пор снег любит, - рассказывает хозяин Марселя Виктор.

В Барнауле прошел «Парад Пород» Фото: Анна Усик

Призом в этих соревнованиях стала улыбка, хорошее настроение, медаль, кубок и диплом.

В Барнауле прошел «Парад Пород» Фото: Анна Усик

В Барнауле прошел «Парад Пород» Фото: Анна Усик

В Барнауле прошел «Парад Пород» Фото: Анна Усик

В Барнауле прошел «Парад Пород» Фото: Анна Усик

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