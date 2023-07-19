Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

18 июля в Барнауле состоялась одна из самых красивых традиций Шукшинского кинофестиваля – церемония «красной дорожки». Чести пройтись по ней и искупаться в овациях зрителей удостоены почетные гости, участники Шукшинских дней, а также члены жюри.

В этом году Алтай посетила старшая дочь Василия Макаровича Екатерина Шукшина. Именно она вместе с супругом Йенсом Зигертом первыми прошлись по дорожке. Наследница известной фамилии несмотря на то, что сама журналист, совершенно непубличный человек. Вот и накануне она выбрала для торжественного вечера довольно спокойный наряд, в нем же она была и на открытии «Шукшинскх дней» у памятника несколькими часами ранее.

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

А вот актеры, на то и шоумены, чтобы дарить себя публике. Стройная и статная Ольга Прокофьева предстала в изумительном черном платье. Поклонники, к слову, подготовились к приезду народной артистки и успели не только выпросить у нее автограф или совместную фотографию, но и сделали ей несколько приятных сюрпризов. Не остался без подарка и Игорь Петренко. Его публика дольше всех не отпускала, да и сам актер старался чуть ли не с каждым поздороваться за руку, оставить роспись в блокноте, да не простую, а с искренними пожеланиями. Так что Ирине Купченко, подъехавшей следом за Игорем с его супругой Кристиной Бродской, еще пришлось немного задержаться с выходом. Но оно того стоило: народную артистку РСФСР приняли с восторгом.

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Еще один почетный гость фестиваля – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий Борис Галкин вовсе заработал сравнение с Егором Прокудиным – главным героем легендарного фильма «Калина красная». А все потому что пришел на церемонию в красной рубахе, как раз как известный киношный вор-рецидивист.

Открыл 25-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На него была возложена ответственная миссия зачитать послание президента страны:

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

– За прошедшее время ваши встречи стали большим, значимым событием в культурной жизни Алтайского края и всей России. Фестиваль славится яркой, насыщенной, разнообразной программой. Гости могут познакомиться с широкой палитрой документальных и художественных фильмов, принять участие в творческих дискуссиях с известными режиссерами и артистами, - говорится в письме Владимира Путина. – Рассчитываю, что нынешний фестиваль даст старт перспективным идеям и замыслам, откроет новые молодые таланты. И конечно, внесет вклад в сохранение и популяризацию наследия нашего выдающегося режиссера, актера, писателя Василия Макаровича Шукшина.

От себя Виктор Петрович заметил, что по ощущениям от произведений Шукшина, он очень точно описал алтайскую землю:

– Землю сильных, трудолюбивых, надежных людей. С удовольствием пересматриваю его фильмы, перечитываю книги. Смеюсь вместе с шукшинскими героями, сопереживаю им. И, конечно, узнаю в них где-то себя, где-то - своих близких, - признается Томенко.

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Председатель жюри кинофестиваля Михаил Калинин в свою очередь зачитал поздравление от Никиты Михалкова, председателя Союза кинематографистов:

– От всей души поздравляю организаторов, гостей и участников 25-го юбилейного Всероссийского Шукшинского кинофестиваля <…> Примечательно, что киносмотр проходит под девизом «Нравственность есть Правда». Сегодня эти слов особенно злободневны. 25 лет подряд фестиваль привлекает огромную аудиторию как зрителей, так и профессиональных кинематографистов, поддерживая развитие и популяризацию регионального кинематографа, повышая его конкурентоспособность в нашей стране. Творчество Шукшина продолжает волновать сердца россиян, потому что силы его литературного гения в правде. Он и писал о правде, добре и вере. Его фильмы доказывают, что кинозрителей в первую очередь волнуют народные образы и характеры.

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Очень проникновенно со сцены рассказал о Шукшине и его коллега Борис Галкин. Он поведал историю, как в Доме кино в свое время прошел премьерный показ фильма «Калина красная». По словам актера, публика разделилась на два лагеря: одни были в восторге, а другие искренне не понимали романтизации образа уголовника.

– Это был взрыв. Это была бомба. Огромное количество восторженных людей встали и аплодировали. Это было что-то потрясающее и вдохновляющее, просто невероятное. Сердце сжималось от горя. У Василия Макаровича в фильме «Калина красная» есть удивительная фраза: «Душа моя скорбит». Вы только вглядитесь в его глаза. Это настоящее чувство! Оно не солжет никогда. Оно подлинное. С такой болью и такой любовью относиться к родному человеку мог только он. Только он мог так передать чувство сострадания к людям, оказавшимся по ту сторону жизни, - говорит Галкин.

Борис Сергеевич признался, что в свое время написал песню «Я не боюсь быть русским» и только спустя время понял, что она на самом она посвящена Шукшину. Пользуясь случаем, Галкин исполнил ее.

Свои творческие номера также представили Ирина Купченко, внезапно исполнившая стихотворение Роберта Рождественского «Все начинается с любви». Ольга Прокофьева также выступила с проникновенным номером, а Игорь Петренко прочитал один из рассказов Шукшина, а позже признался, что готовил совершенно другое произведение, но потом вспомнил с чего началось его знакомство с творчеством Василия Макаровича и в последний момент передумал. Получилось живо и с юмором.

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

В конце церемонии открытия кинофестиваля был представлен главный приз – ваза из ревневской яшмы. В этом году будет четыре победителя: в конкурсе полнометражного кино, короткометражного, документального и специальный приз губернатора Алтайского края. Лучших назовут 22 июля в Сростках.

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Открытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Фото: Анна СЕМИНА

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