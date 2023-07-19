Барнаул готовится ко Дню города. Как будут выглядеть праздничные баннеры

Для поздравительных баннеров будет задействовано 100 рекламных поверхностей Фото: пресс-службы администрации Барнаула

19 июля мэр Барнаула Вячеслав Франк провел заседание рабочей группы о подготовке к празднованию 293-й годовщины со дня образования города. На заседании были представлены планы мероприятий и оформления улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Главный слоган оформления: «Город талантливых и сильных людей!» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На совещании председатель комитета по культуре Валерий Паршков рассказал об основных мероприятиях, приуроченных ко Дню города. Центром праздника станет площадь Сахарова. Также торжественные мероприятия пройдут на пешеходной улице Мало-Тобольской, у Старого рынка и на Нулевом километре.

Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Роман Тасюк представил варианты праздничного оформления города. Поздравительные баннеры отражают основной слоган оформления: «Город талантливых и сильных людей!». Всего будет задействовано 100 рекламных поверхностей.

Главный слоган оформления: «Город талантливых и сильных людей!» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Главный слоган оформления: «Город талантливых и сильных людей!» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На баннерах представлены люди, которые добились больших успехов в своем деле: в медицине, образовании, спорте, культуре и т.д. Важной деталью является отражение преемственности поколений. На баннерах есть и опытные мастера своего дела, и их молодая смена.

Главный слоган оформления: «Город талантливых и сильных людей!» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Главный слоган оформления: «Город талантливых и сильных людей!» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Главный слоган оформления: «Город талантливых и сильных людей!» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Украшение города к празднику планируется закончить к 25 августа. Сам День города пройдет 2 сентября.

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