Как продвигается строительство нового корпуса Алтайского центра охраны материнства и детства

Строительство планируют завершить в 2025 году. Фото: АККЦОМД

В Барнауле уже год идет строительство нового корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, в котором разместят около 180 хирургических коек. Как продвигаются работы – в материале «КП».

Что будет в новом корпусе

В медцентре лечат детей с различной соматической и хирургической патологией, а также оказывают помощь беременным и роженицам. В новом корпусе разместят урологическое отделение, хирургическую службу, в том числе экстренную, травматологию и травмпункт.

– Будет отдельная противошоковая палата для приема детей в шоковых состояниях, с различными травмами, кровотечениями, разного рода неотложными состояниями. Наконец-то в крае появятся свои 15 коек нейрохирургического профиля – пока мы этих детей отвозим в другие регионы. Многие хирургические проблемы в нейропатологии мы сможем решать здесь, на месте. Будет открыто также отделение реанимации на 15 коек, реанимационно-консультационный центр, и все вспомогательные и экстренные службы, которые необходимы для принятия решения о начале оперативного вмешательства, – рассказал Алексей Завьялов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации АККЦОМД, главный детский анестезиолог-реаниматолог Алтайского края.

Врач отметил, что в новом корпусе будут создадут условия для лечения маленьких пациентов, комфортного пребывания родителей и работы медиков.

Фото: АККЦОМД

Когда построят

На сегодняшний день строители возвели четыре этажа корпуса А и приступили к пятому. Также идет подготовка основания для фундамента корпуса В. Работы выполняет подрядная организация «Селф».

- Здание хирургического корпуса сложной формы, разной этажности. Максимальная этажность – 8 этажей, - отметил начальник производственного отдела КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» Андрей Ковешников.

Ориентировочно стройка должна завершиться к августу 2025 года. Строители объясняют, что ускорить темпы работ не позволяет особенность объекта – работы ведутся на территории действующего медучреждения, ограничены пути подъезда техники.

– Можно было бы ускориться и работать в две смены, но такой режим нельзя сделать, так как здесь лежат мамы с детьми. В выходные стараемся работать, – добавил Андрей Ковешников.

Строительство ведется по федеральному проекту «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие здравоохранения».

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