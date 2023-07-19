Поток Персеиды - самый яркий и красивый звездопад этого лета Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле на ночном небе можно увидеть сразу несколько метеорных потоков: Каприкорниды, Дельта-Аквариды, а также самый большой из них – Персеиды. Ярчайший звездопад этого лета стартовал 17 июля и продлится до 26 августа. «Комсомолка» выяснила, когда звездопад Персеиды 2023 в Алтайском крае будет на пике, и где его лучше всего смотреть.

Когда начнется звездопад Персеиды в Алтайском крае 2023?

Поток начался еще в начале этой недели и продлится до конца августа. Как рассказала барнаульский астролог Наталья Сова, поток Персеиды - это ежегодное астрономическое событие. Оно связано с тем, что в определённый период года Земля проходит через скопление звёзд - созвездие Персея.

- Земной наблюдатель за счет движения будет наблюдать метеорный поток, который и называется поток Персеиды. Звездный дождь необходимо наблюдать в северо-восточном направлении с 2 до 4 ночи. Самый пик придётся на 12-13 августа, - отмечает специалист.

В пик звездопада количество падающих в час метеоров может составлять от 100 до 150, а вот в первые и последние дни число сгорающих «звезд» будет скудным – одна-две в час.

Где наблюдать звездопад Персеиды в Алтайском крае 2023?

Как объяснили в барнаульском планетарии, наблюдать за звездами лучше всего за городом, на территории с открытым ландшафтом. Важны и погодные условия – лучше, чтобы на небе не было туч, которые могут закрыть обзор звездного неба.

Созвездие Персея можно найти в северной части неба. Чтобы его отыскать, попробуйте разглядеть на небе созвездие Кассиопеи, напоминающее по форме букву «W». Чуть левее и ниже от него вы и найдете созвездие Персея.

- В этом году будут идеальные условия для наблюдения за потоком, так как луна вступает в фазу новолуния. Небо будет темным, а, значит, наблюдать звездопад будет удобнее, - рассказал автор сообщества «Наблюдательный Барнаул», астроном-любитель Владислав Токарев.

К слову, Владислав регулярно устраивает бесплатные астрономические наблюдения. Узнать о ближайших мероприятиях, их дате и месте проведения можно в группе.

- Раньше я ставил телескоп и в парке «Изумрудном», но теперь там провели освещение, а из-за этого видимость плохая. Сейчас, в основном, смотрим на небо у театра драмы или планетария, - отметил Владислав.

Можно ли загадать желание на звездопад Персеиды в Алтайском крае 2023?

По словам эксперта, когда люди ещё не освоили космос и не знали о существовании регулярных метеорных потоков, появление дождя из звёзд вызывало страх и удивление. Но даже сейчас при невероятном объеме знаний о вселенной люди с замиранием сердца поднимают глаза и любуются падающими огоньками в надежде, что их желание сбудется.

- Как ни странно, традиция загадать желание сохраняется и желания, сформулированные в этот период, действительно, обладают волшебной силой. Связано ли это с тем, что человек сильнее верит в своё желание или это, действительно, сама вселенная открыта к исполнению желаний, сказать достоверно сложно, - добавила Наталья Сова.

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