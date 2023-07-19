Виктор Томенко подал документы в избирком для регистрации в качестве кандидата в губернаторы

Виктору Томенко удалось собрать 527 подписей депутатов из 69 муниципальных образований. Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

19 июля Виктор Томенко стал первым, кто подал документы в избирком для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Томенко, получить все необходимые подписи от муниципальных депутатов было несложно. Всего действующему губернатору удалось собрать 527 подписей депутатов из 69 муниципальных образований.

- Мы работаем вместе плотно и интенсивно, отлично знаем друг друга. Это представители разных партий, разных профессий: врачи, учителя, представители сельского хозяйства, промышленности, бизнесмены, строители и многие другие, - отметил Виктор Томенко.

Избирательная комиссия Алтайского края принимает документы для регистрации кандидатов на выборах главы региона с 19 по 29 июля. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

На данный момент о своем намерении выдвинуться в кандидаты на пост губернатора Алтайского края уже заявили девять претендентов:

- действующий глава региона Виктор Томенко («Единая Россия»)

- депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ)

- депутат АКЗС Сергей Булаев (ЛДПР)

- депутат АКЗС Евгения Боровикова («Справедливая Россия – За правду»),

- депутат АКЗС Сергей Малинкович («Коммунисты России»)

- руководитель Фонда имущества региона и парка «Изумрудный» Владислав Вакаев («Новые люди»)

- депутат АКЗС, директор Института клинической медицины АГМУ Елена Хрусталева («Партия Пенсионеров»)

- завлабораторией водной экологии ИВЭП СО РАН Владимир Кириллов («Зеленые»)

- доцент Института гуманитарных наук АлтГУ Виктор Нагайцев («Зеленая альтернатива»).

Напомним, что в этом году на выборах губернатора впервые в крае применят систему дистанционно-электронного голосования. Оно будет проходить в Алтайском крае с 8 по 10 сентября, а заявление на участие в нем нужно будет успеть подать в период с 24 августа по 4 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет работать электронное голосование на выборах в Алтайском крае в 2023 году

Алтайский крайизбирком рассказал о нюансах электронного голосования (подробнее)