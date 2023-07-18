«Оставалось меньше ста метров до дома»: на Алтае полицейский насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Лежащую на земле женщину увидели проезжающие мимо люди и вызвали полицию и скорую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском селе Целинное ночью 12 июля насмерть сбили женщину 1959 года рождения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемым оказался молодой сотрудник полиции, который после аварии якобы даже не помог потерпевшей, а просто скрылся. Семья погибшей женщины разместила в соцсетях душераздирающий пост, чтобы привлечь внимание общественности.

Младший сержант

По информации правоохранителей, все произошло на улице Северной. Прибывшие на место сотрудники полиции возле одного из домов обнаружили тело женщины 1959 года рождения с телесными повреждениями. Во время осмотра эксперты заключили, что она погибла в результате ДТП. Водителя на месте не было – он скрылся после аварии.

Вскоре полиция вышла на подозреваемого. Им оказался 22-летний водитель МО МВД России «Целинный» в звании младшего сержанта. На своем автомобиле ВАЗ-21104 около 01:00 он ехал по сельской улице.

- В условиях недостаточной видимости он допустил наезд на пешехода - местную жительницу 1959 года рождения, которая переходила дорогу. Далее, в нарушение установленных законом правил, не вызвав на место происшествия медицинских работников и полицейских, скрылся с места, - отметили в полиции.

Уточняется, что полицейский прошел медицинское освидетельствование, которое не показало признаков опьянения. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, им занимается Троцкий отдел следственного комитета. На время следствия сотрудника правоохранительных органов отстранили от службы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства.

Оценили жизнь бабушки в 50 тысяч?

Накануне в соцсетях появилось трогательное обращение от семьи погибшей. Внук жертвы ДТП Ярослав рассказал, что его бабушка Бортникова Татьяна Андреевна шла домой от подруги после бани. Ей оставалось меньше ста метров до дома, как вдруг на нее налетела машина.

- Легковой автомобиль, в котором был сотрудник полиции и его девушка и, по предположению, их друзья, скрылся после аварии, не остановившись для оказания помощи, - говорит Ярослав.

Спустя несколько минут лежащую на земле женщину увидели проезжающие мимо люди и вызвали полицию и скорую помощь. Сотрудники МВД прибыли в течение пятнадцати минут, а медики якобы добирались до места около часа. Все это время один из полицейских держал бабушку за руку и пытался остановить кровотечение. Но травмы были слишком серьезными – женщина погибла у него на руках.

Уже утром 12 июля подозреваемый якобы вернулся на место преступления, но без автомобиля. По словам Ярослава, машину он и его девушка спрятали у нее дома. Более того, парень якобы вместе с коллегами пытался найти водителя, сбившего пенсионерку. Получается, искал сам себя…

- По словам очевидцев, он говорил: «Какая тварь могла это сделать?». Вскоре все выяснилось. Автомобиль был найден, лобовое стекло полностью рассыпалось в салон, какая скорость была у автомобиля - несложно догадаться, - добавил мужчина.

Внук погибшей утверждает, что, когда женщина ушла от подруги, дождь уже закончился. Одета она была в светлую ветровку, поэтому ее сложно было не заметить. Полицейский же, со слов Ярослава, утверждал, что он ехать со скоростью не больше 50 км в час под проливным дождем, и что пенсионерка якобы была в темной одежде. Заметил он ее уже в двух метрах капота.

Опознавала погибшую её дочь – мама Ярослава. Страшно представить, какой ужас пережила семья.

- Когда маму привезли на место преступления для опознания, мама упала на колени, в слезах убирала с бабушки грязь и камни и видела на бабушке насквозь мокрую светоотражающую ветровку, - добавил Ярослав.

В заключение Ярослав отметил, что его бабушка была невероятным и незаменимым человеком и отдавала всю себя для воспитания младшей внучки.

- Мы похоронили человека, которого безумно любим, никому никогда не пожелаю испытать того, что переживает сейчас наша семья. Вечером 14 июля, в день похорон, приезжали родители этого парня, просили не давить на суде, не ломать ему жизнь. Предложили 50 тысяч рублей. Во столько оценили жизнь нашей бабушки, - отметил он.

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