Звездные гости открыли фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» Фото: Анна СЕМИНА

18 июля в Барнауле у памятника Василию Шукшину состоялось официальное открытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

Уроки Шукшина

Гости праздника начали собираться на пересечении улиц Шукшина и Юрина задолго до начала церемонии: кто-то выбирал место перед импровизированной сценой, кто-то случал песни и частушки в исполнении творческих коллективов Барнаула, а кто-то вместе с детьми отправился на мастер-классы: одни крутили на гончарном круге будущие вазочки, а другие «рисовали» разноцветным песком сказочных героев. Здесь же работали тематические лавки с «шукшинской» продукцией и фотозоны, стилизованные под домик в деревне. Тот самый, о котором так много писал и рассказывал Василий Макарович и давал свои наставления любить Родину.

Фотозона на открытии фестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Непосредственно открытие фестиваля прошло в формате художественно-публицистического представления «Уроки Шукшина». На сцену поднимались творческие коллективы города и почетные гости. Чести дать старт самому долгожданному фестивалю года была удостоена министр культуры края Елена Безрукова, она передала приветственные слова губернатора Виктора Томенко и пожелала жителям Алтайского края и его гостям хорошего праздника.

Выступление творческих коллективов Фото: Анна СЕМИНА

– Сегодня мы здесь, вместе с вами, у памятника Василию Макаровичу Шукшину открываем наш большой Всероссийский праздник. Красивый, душевный, широкий. Он будет идти всю неделю и закончится в субботу, в селе Сростки, пройдя по 12 территориям Алтайского края, - говорит Елена Евгеньевна. – За это время мы посмотрим более 40 фильмов, проведем более 60 мероприятий - это литературные встречи, музейные выставки, встречи с артистами. Сегодня тремя самолетами к нам прилетели наши гости. И я особо благодарна тем, кто несмотря на бессонную ночь и перелет приехал сюда и выступит перед вами с приветственными теплыми словами. Шукшин для нас - это Родина, душа и правда. Пусть дни фестиваля для нас наполнятся этими словами и той атмосферой, которую мы так любим и так стараемся сохранить на протяжении всех 47 лет, которые мы проводим Шукшинские дни на Алтае. С праздником, дорогие гости!

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» Фото: Анна СЕМИНА

Близкие и родные

Уже сегодня пройдут первые творческие встречи, но некоторые почетные гости решили, что гулять так гулять и с корабля отправились на бал, а в нашем случае – сойдя с трапа самолета после небольшого отдыха приехали не открытие. В их числе Владимир Елистратов, российский писатель, доктор культурологии, заслуженный профессор МГУ, писатель, поэт, публицист, автор «Словаря языка Василия Шукшина»:

– Когда мне позвонили и предложили приехать на Алтай, я не раздумывая ответил: «Хочу!». Шукшин - это Вселенная, Шукшин - это огромный космос, но для меня он означает другие два слова, - говорит Елистратов. – У меня же Шукшин соотносится со словами «загадка», «тайна». Я бы даже сказал «таинство». Мы никогда не разгадаем Шукшина, но в этом и прелесть. А второе - это радость. Хотя вроде бы трагические вещи есть у него, но все равно остается ощущение радости от всех его текстов, фильмов, да от всего! От того, как он играет желваками все рано жить хочется. Его литература жизнеутверждающая. И я тоже хочу пожелать нам всем большого праздника. Говоря его словами: «Давайте шаркнем по душе!». Так что пусть эти пять дней превратятся в большой праздник.

Но этот праздник был бы не полным без тех, кто знал Шукшина не по его произведениям или фильмам, а лично, как друга, партнера по кино, отца. Сегодня в Барнаул прилетела старшая дочь Василия Макаровича Екатерина. Впервые она побывала на фестивале в 1989 году. И уже тогда осталась под огромным впечатлением от того, что это за событие и сколько единомышленников оно собирает.

Екатерина Шукшина Фото: Анна СЕМИНА

– Праздник нужен не только Егору Прокудину из «Калины красной», не только казакам из романа «Я пришел дать вам волю», которые гуляют так, что гул стоит над всей землей. Праздник нужен всем нам, - уверенно заявляет Екатерина Васильевна. – Всем и каждому. Сегодня перед нами открывается такая возможность: устроить друг другу праздник. Я хочу его предварить словами написанными и сказанными человеком, который долго и хорошо знал Василия Макаровича. Это жена Василия Ивановича Белова. Специально к нашему празднику она написала: «Большая дружба связывала двух Василиев: Шукшина и Белова. Во многом похожи их судьбы, схожи их мировоззрения. Драматичны судьбы их отцов. Шукшин в обычной жизни поражал меня скромностью, вежливостью и доверительностью. Он был очень внимателен к людям». Это была выдержка, а оригинал я передам в сростинский музей.

Замечаний к Шукшину нет

Кроме того, у памятника Шукшину в этот день побывал давний друг и товарищ Василия Макаровича советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и телеведущий Борис Галкин. На протяжении многих десятилетий он давал себе обещание, что когда-нибудь все же приедет на Алтай и наконец-то его мечта сбылась.

Борис Галкин Фото: Анна СЕМИНА

- В 1969 году снималась картина режиссера Леонида Головня «Эхо далёких снегов». В нем снимался Василий Макарович Шукшин, Галина Яцкина, Армен Джигарханян и ваш покорный слуга Борис Галкин. Это была вторая картина, которая подарила мне встречу с Шукшиным. Мы в то время были молодые, дерзкие. Полагали, что мы все знаем, умеем. Но я еще не закончил театральное училище. Правда, чувствовал себя артистом, - говорит Борис Сергеевич. – И вот мы стоим с Шукшиным на озвучивании и Василий Макарович как-то мягко и задумчиво что-то произносит. А я ему говорю: «Здесь надо порезче как-то!». Он посмотрел на меня и отвечает: «Борька, не гони лошадей. Ты на Алтае был? Нет? Ну вот побываешь и будешь делать замечания». Василий Макарович, дорогой мой, я на Алтае! С 69-го года мечтал быть на Алтае и вот теперь я здесь. Василий Макарович, у меня нет замечаний!

Выступление творческих коллективов Фото: Анна СЕМИНА

Помимо теплых слов в адрес жителей края и главного виновника торжества, звездные гости положили к ногам Василия Макаровича цветы и пообещали устроить из фестиваля настоящий праздник.

Напомним, сегодня вечером, в 18.00, на площади перед театром драмы состоится «Красная дорожка», по которой пройдут почетные гости и участники «Шукшинских дней на Алтае», а в 19.00 начнется церемония открытия Шукшинского кинофестиваля.

Мастер-классы для детей Фото: Анна СЕМИНА

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» Фото: Анна СЕМИНА

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» Фото: Анна СЕМИНА

Мастер-классы для детей Фото: Анна СЕМИНА

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» Фото: Анна СЕМИНА

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