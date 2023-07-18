Храп, щелканье суставами, транжирство: что барнаульцев раздражает в супругах

Число супругов, которых ничего не раздражает в партнере стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула рассказали, какие привычки супругов больше всего их раздражают. В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие представители всей страны, в том числе и из нашего региона.

Женщинам не нравится вредные привычки и храп

По итогам опроса можно увидеть, что для женщин очень важны здоровье, порядок и спокойный сон. Самыми раздражающими привычками своих мужей дамы назвали курение (10%), храп (7%), разбрасывание вещей (6%) и алкоголь (5%).

По сравнению с 2010 годом, когда проводили подобное исследование, количество женщин, которых ничего не раздражает в муже, стало больше на 16%. Но есть привычки, раздражение от которых не уменьшилось, а, наоборот, возросло. Женщин стали больше раздражать крик, повышение голоса, храп и злоупотребление алкоголем.

Раздражает курящая жена

Мужчин же в своих вторых половинках тоже сильно раздражает курение. Так ответили 8% опрошенных. Интересный факт из опроса, что большинство мужчин (30%) выбирали среди раздражающих факторов вариант ответа: «другое». Сюда были включены такие привычки как: щелканье суставами, чтение нотаций, упрямство, чрезмерный контроль, ложь, опоздания, долгие сборы, транжирство и другое.

В сравнение с данными 2010 года, число мужчин, которых ничего в женах не раздражает, тоже выросло на 13%. При этом интересно, что среди мужей стало больше недовольных тем, что жена долго сидит в телефоне или смартфоне.

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