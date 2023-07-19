Жизнерадостный и приветливый? Что известно о мужчине, который убил и съел свою собаку на Алтае

Дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животным» Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце июня в мессенджерах Алтайского края появились страшные кадры живодерства: житель Панкрушихинского района убил свою собаку, а затем выложил фото убийства в сеть и рассказал, что якобы съел мясо своего питомца. Увиденное повергло в шок многих жителей региона. По данным «Комсомолки», в полицию было подано даже не одно, а сразу несколько заявлений с просьбой разобраться с живодером. Что известно о подозреваемом и что ему грозит – в нашем материале.

«Даже не могли подумать»

По данным «КП», подозреваемого зовут Алексей. Молодой человек 2002 года рождения проживает в селе Панкрушиха и, со слов местных, никогда не отличался особой жестокостью. Кстати, парень и не пытался скрыть свою личность – видео с расправой над принадлежащим ему животным он выложил в телеграм-чате села со своего личного аккаунта, где написаны и имя, и фамилия. Парень с улыбкой и иронией рассказал о том, что натворил, и, казалось, не испытывал ни капли сожаления к пушистому другу.

- Ты сама сказала: «Кто чем занимается?». Я говорю: «Ну вот, ем собаку». Она сказала «Ты не можешь меня зарезать». Ну, она меня на слове поймала, я ей [вонзил] в сердце нож. Она сразу очухалась, точнее, откинулась. Я не живодер, я просто люблю кушать мясо. Вот как-то так, - говорил Алексей на видео.

Как рассказывает односельчанка Алексея, которая пожелала остаться анонимной, он всегда казался «хорошим парнем».

- Мы даже подумать о нем не могли ничего плохого и не поверили бы, если бы не увидели видео. Всегда здоровался, жизнерадостный такой, - говорит женщина.

Работал молодой человек в этом же селе – заготавливал дрова в деляне. Судимости нет, да и явных проблем с психикой местные жители тоже не наблюдали. Откуда в 21-летнем парне появилась такая кровожадность – для всех загадка.

Последствия

После общественного резонанса и шквала гневных сообщений в соцсетях полиция начала проверку по факту расправы над собакой. Чуть позднее подключилось следственное управление следственного комитета по Алтайскому краю и возбудило уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным». Кроме того, расследование взял под контроль территориальный прокурор.

К слову, то, что Алексей являлся владельцем пса, не отменяет ответственности за содеянное. Статья о жестоком обращении с животными предполагает, что человек умертвляет питомца в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, с применением садистских методов или на глазах малолетнего. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Если же следователи докажут, что собаку убили без применения жестокости, то ему вряд ли будет грозить серьезное наказание.

Напомним, похожий случай произошел в Алтайском крае в 2020 году. Тогда жители небольшой деревни в Рубцовском районе сообщили о женщине, которая жестоко зарубает щенков, а затем употребляет их мясо в пищу. По словам соседей, живодерка рубила животных, пока они издавали истошные крики. Один из эпизодов сосед снял на видео и передал ролик полиции. Сама женщина объясняла, что убивает животных не ради их мучений и воплей, а для пропитания, так как считает это мясо полезным. Позднее женщину все же осудили.

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