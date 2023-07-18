Открытие пройдет у памятника Шукшину в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 18 июля, в Барнауле открывают Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».

Церемония открытия, по традиции, пройдет на площади у памятника Василию Макаровичу Шукшину. Гостей мероприятия ждут к 13.00, но лучше подходить заранее, чтобы занять лучшее место, а также успеть пройтись по ярмарке, послушать частушки и сделать пару снимков на память.

Организаторы обещают участие в церемонии звездных гостей, однако кто именно это будет, пока секрет. Кстати, кинодеятели и литераторы накануне прибыли в Барнаул и обещают приехать на открытие кинофестиваля в полном составе. Некоторые из них, кстати, поднимутся на сцену со своими творческими номерами. Так что всех, кто не сможет попасть на мероприятие у памятника, ждут на «Красной дорожке» у театра драмы. Проходка звезд начнется в 18.00.

А между этими событиями поклонники «Шукшинских дней на Алтае» еще успеют посетить сеанс в кинотеатре, ведь с сегодняшнего дня начинается демонстрация фильмов-участников кинофестиваля. Увидеть номинантов можно в «Мире», «Пионере» и «Премьере». Бесплатные пригласительные билеты уже в кассах.

К примеру, в 14.00 в «Мире» покажут работу режиссера Наталии Гугуевой «Туман», а в 15.45 ленту Ларисы Садиловой «Огород». В 13.40 в «Пионере» начнется показ фильма «Доктор», в котором свою последнюю роль сыграл погибший в ДТП актер Сергей Пускепалис. С полной афишей кинофестиваля можно ознакомиться на сайте «Комсомолки».

Любители литературы в 15.00 могут посетить творческую встречу с писателем Ниной Орловой-Маркграф. Она пройдет в библиотеке имени Шишкова.

Торжественная церемония открытия XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля начнется ровно в 19.00. Билетов на нее уже нет, но в прямом эфире представление покажут на большом экране перед театром драмы. Там же для удобства зрителей будут размещены скамейки. А после официальной части здесь же пройдет открытие конкурсной программы короткометражного кино и, собственно, показ номинантов на премию.

А в 21.00 в «Мире» начнется показ фильма-открытия Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Это будет лента «У самого Белого моря». Ее лично представит исполнитель одной из главных ролей, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Борис Галкин.

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