Специалисты заверяют, что вакцины не дают осложнений Фото: Олег УКЛАДОВ

Вакцинация детей – дело каждого родителя. Законные представители вправе отказаться от той или иной прививки. Но так ли это безопасно, и какие могут быть последствия? О мифах и реальном положении дел рассказала заведующая отделением иммунопрофилактики Краевого центра эпидемиологии Краевой клинической больницы Елена Столярова.

– Можно ли отказаться от прививок в роддоме или есть обязательные?

– Существует обязательный профилактический календарь прививок, утвержденный приказом министерством здравоохранения РФ. Согласно этому документу в роддоме ребенок должен получить вакцину от гепатита Б и туберкулеза. Безусловно, вы можете отказаться, но ответственность за инфекционные заболевания несете вы сами, как законный представитель ребенка. В связи с тем, что территория нашего региона относится к неблагополучным по туберкулезу, конечно, в роддоме лучше привиться.

– Ребенок от рождения защищен антителами матери. Если женщина кормит грудью, то это дополнительная защита. Зачем дополнительно нужны прививки?

– Действительно, если мама привита в рамках национального календаря абсолютно правильно, то есть с соблюдением всех сроков, а также у нее есть прививки от дифтерии и столбняка каждые десять лет, если ее ребенок находится на естественном вскармливании, то антитела сохраняются на протяжении 4-6 месяцев. Именно поэтому национальный календарь прививок предусмотрен с трех месяцев. Если же мама привита с нарушением сроков, то соответственно и у ребенка они меньше.

– Что такое комбинированные вакцины и правда ли, что они дают меньше побочных реакций?

– Это вакцины, которые защищают от двух или более инфекций. К примеру, в поликлиниках есть вакцина, которая защищает сразу от пяти инфекций: коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит и гемофильная инфекция. Также есть комбинированные вакцины против кори, краснухи и паротита. Безусловно, комбинированная прививка переносится намного легче, чем моновакцина. Но стоит оговориться: есть вакцина АКДС (профилактика коклюша, дифтерии и столбняка, – прим. ред.) и она все же переносится детьми чуть хуже.

– Правда ли, что из-за некоторых прививок могут развиться тяжелые заболевания, такие как ДЦП, аутизм, эпилепсия?

– Это миф. Иммунизация направлена на то, чтобы защитить нас от инфекционного заболевания и ни в коем случае не вызвать паралич, аутизм или эпилепсию. Эти заболевания никак не связаны с прививкой.

– Нужно ли готовить ребенка к вакцинации и как это сделать правильно?

– Педиатры говорят о том, что никак специально готовить ребенка не нужно. Рекомендовано за два дня до прививки понаблюдать за тем, как малыш себя чувствует. Не давать в прикорм шоколад и другие продукты, которые могут дать аллергическую реакцию. Принимать перед вакцинацией противогистаминные препараты тоже не имеет смысла.

– Могут ли отказать в приеме в детский сад, если у ребенка нет какой-либо прививки?

– Согласно законодательству, в приеме в детский сад вам, конечно же, не откажут. Но родители, как законные представители ребенка не должны забывать, что если в группе дети будут прививаться оральной полиомиелитной вакциной, то на 30 дней вам придется забрать ребенка из сада. Если будет возможность перевести его в группу не привитых, то это вы должны сделать. Надо понимать, что такой ребенок подвергает других опасности.

– Можно ли сдвигать прививочный календарь?

– Если вам требуется уехать из региона проживания, то вы можете привить ребенка в любой другой местности, если речь идет про Россию. Отказать вам не имеют право. Если же речь идет о поездке за границу, то да, сдвинуть сроки можно, дальше ваш ребенок будет прививаться по индивидуальному графику.

– Если была пропущена прививка, то когда ее лучше поставить?

– Календарь первого года жизни достаточно загружен. Сейчас мы стараемся делать упор на комбинированные вакцины. Но если по каким-то причинам ребенок не получил вакцину вовремя, к примеру, болел, то ее могут поставить с другими в один день, но не в одно место. Впрочем, вы можете отказаться. Педиатр должен индивидуально подойти к той или иной ситуации, но в идеале между прививками необходимо соблюсти интервал.

– Говорят, что прививки против гриппа для детей неэффективны.

– Мы все должны понимать, что, даже получив прививку от гриппа, можно заболеть. Ни один доктор не скажет, что она защитит на 100%. Но заболевание мы перенесем гораздо легче, чем не привитый человек. У привитого человека не возникнут осложнения, связанные с поражением головного мозга, миокардит и т.д.

– Лучше переболеть ветрянкой в детском возрасте или поставить прививку от нее?

– Это заблуждение, что проще переболеть в детском возрасте. Даже тогда она дает множество осложнений. К сожалению, вакцина от ветряной оспы не входит в национальный календарь, но желательно поставить прививку. Да, вакцина не из дешевых, но она защитит вашего ребенка на всю оставшуюся жизнь. Стоит признать, что все «детские» болезни во взрослом возрасте переносятся гораздо сложнее, поэтому лучше защитить себя и своих близких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Опасность получить инфекцию есть всегда»: несмотря на спад активности клещей в Алтайском крае, расслабляться рано

За последнюю неделю в Алтайском крае от клещей пострадало 223 человека. За весь сезон активности опасных кровососов в регионе обращений на их присасывание к человеку - 6875, в том числе у 1814 детей (подробнее)