Водителю вынесли приговор в виде условного срока Фото: Олег УКЛАДОВ

84-летний водитель из Алейска получил условный срок за то, что сбил насмерть женщину. Отмечается, что в момент ДТП мужчина даже не заметил наезда на пешехода. Подробности сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Алейский городской суд вынес приговор водителю 1938 года рождения, который в октябре 2022 года насмерть сбил женщину. Его приговорили к условному сроку. Сообщается, что пожилой водитель, двигаясь по Алейску, решил объехать стоящую на его пути машину. Однако, совершая маневр, водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Удар был такой силы, что женщину подбросило вверх, и она упала на асфальт позади автомобиля. Пострадавшая получила серьезные травмы, от которых скончалась. Как пишут пользователи социальных сетей, женщина также была пожилого возраста. При этом водитель даже не заметил, что сбил человека. Он спокойно продолжил движение дальше.

Как пояснили в Алейском городском суде, водителю вынесли приговор в виде условного срока.

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