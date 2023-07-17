Сначала туриста на лодке переправили с одного берега на другой, а потом загрузили в ГАЗ-66. Фото: Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В субботу, 15 июля, в Республике Алтай провели уникальную спасательную операцию, по эвакуации 48-летнего туриста с признаками инсульта.

Звонок на пульт дежурного ЕДДС МО Усть-Коксинского района поступил в 16.50. Человек на другом конце провода сообщил, что в районе Мультинских озер 48-летнему туристу из Челябинска внезапно стало плохо. Имеются признаки, похожие на последствия инсульта.

– Самостоятельно передвигаться не может. Требуется экстренная помощь, - сказал собеседник.

Сложность заключалась в том, что добраться до места, где находится пострадавший, не так-то просто. Вдобавок ко всему, из-за сложившихся в регионе погодных условий, поднять в воздух вертолет тоже небезопасно. А значит, что ресурсы спасателей невелики.

– Для эвакуации мужчины была организованна спасательная группа из личного состава ПЧ №10 села Усть-Кокса, которая оперативно отправилась на место, - рассказывают в управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай. – Предполагалось, что группа на аварийно-спасательном автомобиле УАЗ доберется до села Маральник-2 Усть-Коксинского района. А далее по бездорожью продолжит 12-километровый путь до пострадавшего пешком.

Но спасатели понимали, что если у пострадавшего действительно инсульт – то в данном случае дорога буквально каждая минута. Поэтому уже в пути пожарные набрали номер жителя села Мульта Эдуарда Доготаря. У него есть личный ГАЗ-66, который славится повышенной проходимостью и зачастую используется как раз в туристических целях, ведь на нем можно проехать туда, куда обычной технике дороги нет. Мужчина без раздумий согласился помочь и доставил группу спасателей на грузовике прямо до Мультинских озер.

Эвакуация туриста. Фото: Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Уже позже к спасательной операции подключились сотрудники Катунского биосферного заповедника. Их роль заключалась в том, что на моторной лодке они с одного берега доставили пострадавшего туриста до другого, откуда его эвакуировали.

Мужчину погрузили на носилки и обратно на ГАЗе спустили до села Маральник-2, где сразу же передали медикам. Сейчас пациент находится в Усть-Коксинской районной больнице.

– Мужчина был госпитализирован с подозрением на инсульт. В настоящее время он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Решается вопрос о его дальнейшей госпитализации в Горно-Алтайск, - добавляют в управлении.

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