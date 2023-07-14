«Опасность получить инфекцию есть всегда»: несмотря на спад активности клещей в Алтайском крае, расслабляться рано

С начала сезона активности клещей в крае с жалобами на присасывание клещей обратились 6875 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

За последнюю неделю в Алтайском крае от клещей пострадало 223 человека. За весь сезон активности опасных кровососов в регионе обращений на их присасывание к человеку - 6875, в том числе у 1814 детей. Об этом сообщает Роспотребнадзор России по Алтайскому краю.

Среди жителей Алтайского края, которые обратились с жалобой на присасывание клеща, зарегистрировано 292 случая заболевания сибирским клещевым тифом, 60 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Случаев заражения клещевым энцефалитом зарегистрировано шесть, в том числе у 2-х детей до 14 лет. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, трое жителей края находятся в больницах с подозрением на клещевой энцефалит.

Как сообщают специалисты, в настоящее время в Алтайском крае отмечается спад активности клещей. Но расслабляться не стоит - опасность пострадать от их присасывания сохраняется все теплое время года.

- Да, сейчас активность клещей идет на спад, но стоит учитывать, что к сентябрю возможен новый всплеск, - говорит доктор биологических наук Людмила Комарова. - А опасность получить инфекцию есть всегда. Стоит отметить, что сейчас недостаточно обрабатываются зеленые и лесные зоны от клещей. Поэтому при любом выходе на природу нужно внимательно себя осматривать, так как клещ еще в течение часа ползает по телу, выбирая место для укуса. Если же клещ присосался, то немедленно нужно обратиться в больницу!

Также ученый отметила, что мнение о том, что клещи могут упасть с дерева – ошибочно. В большинстве случаев они попадают на тело человека с травы. Поэтому во время прогулок внимательно стоит осматривать ноги и обувь.

После присосавшегося клеща легко можно перепутать с родинкой. Поэтому специалисты также рекомендуют при осмотре тела обращать внимания на новые образования. Так недавно в Алтайском крае женщина приняла клеща за родинку и его сняли только через две недели.

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