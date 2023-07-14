«Нужно ужесточать ответственность»: алтайские депутаты и зоолог прокомментировали новый закон о животных

Бить, усыплять или травмировать животных по-прежнему нельзя Фото: Олег УКЛАДОВ

Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту людей от нападения бездомных животных. Теперь решать, как быть с безнадзорными собаками и кошками, предлагают региональным властям. При этом остается принцип гуманного отношения к животным. А это значит, что эвтаназия не нашла поддержки среди парламентариев. Помимо этого, в законе сказано, что теперь запрещен свободный выгул домашних собак, исключая специально отведенные места.

Ответственность за нарушение

В Алтайском заксобрании пояснили, что в законодательстве остаются нормы о размещении бездомных животных в приютах, а также о системе «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». И регионы могут продолжать эффективно применять эти методы.

- Кроме того, сохраняются важные положения закона об ответственном обращении с животными, которые раньше предлагалось исключить: например, статья 17, фиксирующая гуманные принципы обращения. При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления, - сообщает пресс-служба АКЗС.

В апреле этого года в крае утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. В этой связи был принят проект изменений в закон «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». Проект предлагает установить административную ответственность за нарушение этих требований. Планируется, что депутаты краевого парламента рассмотрят этот законопроект в окончательной редакции на ближайшей сессии АКЗС.

Опасные породы заводить нельзя

Директор зоологического центра АлтГУ Сергей Снигирев считает, что закон, принятый Госдумой, безусловно нужен, но гораздо важнее широкое освещение проблемы, в том числе, необходимо доносить до собаководов опасность заведения служебных и бойцовых пород, которые впоследствии могут оказаться на улице. Также важен комплексный подход в решении проблемы с бродячими и бездомными собаками.

- Город – это среда жизни человека, бродячих собак и собак на самовыгуле тут быть не должно. Это понятно, конечно, но отдельный разговор – это владельцы собак бойцовых и служебных пород. Эти породы изначально имеют функцию защищать. Они преданы владельцу, но опасны для других людей. Это хищники по своей сути. Например, так называемые волкодавы должны защищать скот от волков. Таким собакам необходимо жить в той среде и выполнять те задачи и функции, для которых они создавались. Поэтому нужно доносить, что такие породы в городе заводить не стоит, они опасны, - говорит профессор.

Агрессивные собаки безусловно представляют опасность, но изначально на улицах бездомные псы появляются благодаря тому, что владельцы их попросту выбрасывают. Система «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» способна сократить популяцию, но этого недостаточно. Важно понимать, что пока собаководы будут бездумно избавляться от животных, ситуация будет неизменна.

- Считаю, что необходимо ужесточить ответственность. Новый закон хороший, но все-таки культура у нас пока низкая. Нужно наказывать несознательных владельцев собак. Вообще собака не должна являться источником угрозы или мешать соседям. Пока не будут приняты определенные четкие и жесткие требования к владельцам за безответственное содержание собак, особых перемен в этой области не будет, - добавил Сергей Снигирев.

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