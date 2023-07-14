Один из праздников завершится пенной вечеринкой Фото: Олег УКЛАДОВ

В предстоящие выходные барнаульцы смогут немного выдохнуть от аномальной жары. А это значит, что жители и гости города смогут, наконец, комфортно провести время на свежем воздухе и не только. Куда сходить в Барнауле 15-16 июля и чем заняться, мы расскажем в нашем материале.

Спортивная тренировка 12+

В субботу в парке «Изумрудный» пройдет открытая тренировка на свежем воздухе от известной сети спортивных залов. Dance fit проведет тренер Алина Черемисина. В случае дождя тренировку могут отменить.

Когда: 15 июля в 10:00

Вход: бесплатно

Где: парк «Изумрудный»

Джаз и рок-опера под открытым небом 6+

В эти выходные в «Изумрудном» ждут любителей и ценителей блюза, джаза и рок-оперы. Под открытым небом для гостей выступит лауреат, призер вокальных творческих фестивалей Елена Антопуло. Артистка исполнит романтические эмоциональные композиции о любви и вдохновении.

Когда: 15 июля в 18:00

Вход: бесплатно

Где: парк «Изумрудный», площадка у визит-центра

Дискотека 80-ых 16+

В выходные в Барнауле пройдут две дискотеки 80-ых. Потанцевать можно будет в парке «Эдельвейс» и на барнаульском Арбате.

15 июля в «Эдельвейсе» ждут всех желающих в 18:00.

- Команда представит полностью обновлённый репертуар. Прозвучат композиции, которые ранее не воспроизводились на наших дискотеках, - говорят организаторы.

А 16 июля в 18:00 на Мало-Тобольской пройдет «Движ-Фест» с хитами 80-ых.

Вход: бесплатно

Ночной бал 6+

Студия старинного танцы «Северная сторона» воссоздаст атмосферу публичных балов, которые ранее проходили в парижских парках. Каждый желающий может присоединиться и попробовать выучить танец и поиграть в бальные игры. Наряды середины 19 века приветствуются!

Когда: 15 июля в 21:00

Вход: бесплатно

Где: парк «Изумрудный»

День мороженого 0+

16 июля в зоопарке «Лесная сказка» устроят День мороженого. Для гостей праздника организуют программу под названием «Эскимо веселья». Вас ждет крио-шоу, а также интерактивные игровые площадки, на которых можно выиграть бесплатное мороженое! В финале состоится пенная дискотека.

Когда: 16 июля в 12:00

Вход: от 200 до 350 рублей

Где: зоопарк «Лесная сказка», Энтузиастов, 12

Встреча с пушистиками 0+

В парке «Солнечный ветер» 16 июля пройдет встреча с усатыми, полосатыми и хвостатыми друзьями человека! Парк совместно с барнаульским приютом «Ласка» организует мероприятие, на котором вас ждут:

- пушистые хаски, с которыми можно будет даже пообниматься;

- дрессированные собачки, которые будут показывать трюки;

- щенки и котята, которые ищут дом.

Когда: 16 июля с 16:00 до 18:00

Вход: бесплатно

Где: парк «Солнечный ветер», Ленина, 152в

Квиз на свежем воздухе 16+

16 июля в Барнауле в формате оpen аir в парке «Изумрудный» пройдет «МАМАКВИЗ!». Квиз – это развлекательно-интеллектуальная игра, во время которой можно не только повеселиться, но и пошевелить мозгами. Почувствуйте себя участником таких популярных ТВ-шоу, как «Где логика?», «Сто к одному», «Что? Где? Когда?» и др. Собирайте команду от двух до шести человек и регистрируйте участие.

Когда: 16 июля в 17:30

Вход: бесплатно

Где: парк «Изумрудный», площадка у визит-центра

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