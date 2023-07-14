Один из праздников завершится пенной вечеринкой
Фото: Олег УКЛАДОВ
В предстоящие выходные барнаульцы смогут немного выдохнуть от аномальной жары. А это значит, что жители и гости города смогут, наконец, комфортно провести время на свежем воздухе и не только. Куда сходить в Барнауле 15-16 июля и чем заняться, мы расскажем в нашем материале.
В субботу в парке «Изумрудный» пройдет открытая тренировка на свежем воздухе от известной сети спортивных залов. Dance fit проведет тренер Алина Черемисина. В случае дождя тренировку могут отменить.
Когда: 15 июля в 10:00
Вход: бесплатно
Где: парк «Изумрудный»
В эти выходные в «Изумрудном» ждут любителей и ценителей блюза, джаза и рок-оперы. Под открытым небом для гостей выступит лауреат, призер вокальных творческих фестивалей Елена Антопуло. Артистка исполнит романтические эмоциональные композиции о любви и вдохновении.
Когда: 15 июля в 18:00
Вход: бесплатно
Где: парк «Изумрудный», площадка у визит-центра
В выходные в Барнауле пройдут две дискотеки 80-ых. Потанцевать можно будет в парке «Эдельвейс» и на барнаульском Арбате.
15 июля в «Эдельвейсе» ждут всех желающих в 18:00.
- Команда представит полностью обновлённый репертуар. Прозвучат композиции, которые ранее не воспроизводились на наших дискотеках, - говорят организаторы.
А 16 июля в 18:00 на Мало-Тобольской пройдет «Движ-Фест» с хитами 80-ых.
Вход: бесплатно
Студия старинного танцы «Северная сторона» воссоздаст атмосферу публичных балов, которые ранее проходили в парижских парках. Каждый желающий может присоединиться и попробовать выучить танец и поиграть в бальные игры. Наряды середины 19 века приветствуются!
Когда: 15 июля в 21:00
Вход: бесплатно
Где: парк «Изумрудный»
16 июля в зоопарке «Лесная сказка» устроят День мороженого. Для гостей праздника организуют программу под названием «Эскимо веселья». Вас ждет крио-шоу, а также интерактивные игровые площадки, на которых можно выиграть бесплатное мороженое! В финале состоится пенная дискотека.
Когда: 16 июля в 12:00
Вход: от 200 до 350 рублей
Где: зоопарк «Лесная сказка», Энтузиастов, 12
В парке «Солнечный ветер» 16 июля пройдет встреча с усатыми, полосатыми и хвостатыми друзьями человека! Парк совместно с барнаульским приютом «Ласка» организует мероприятие, на котором вас ждут:
- пушистые хаски, с которыми можно будет даже пообниматься;
- дрессированные собачки, которые будут показывать трюки;
- щенки и котята, которые ищут дом.
Когда: 16 июля с 16:00 до 18:00
Вход: бесплатно
Где: парк «Солнечный ветер», Ленина, 152в
16 июля в Барнауле в формате оpen аir в парке «Изумрудный» пройдет «МАМАКВИЗ!». Квиз – это развлекательно-интеллектуальная игра, во время которой можно не только повеселиться, но и пошевелить мозгами. Почувствуйте себя участником таких популярных ТВ-шоу, как «Где логика?», «Сто к одному», «Что? Где? Когда?» и др. Собирайте команду от двух до шести человек и регистрируйте участие.
Когда: 16 июля в 17:30
Вход: бесплатно
Где: парк «Изумрудный», площадка у визит-центра
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