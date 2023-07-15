«На границе двух миров». В Барнауле можно увидеть «Дорогу в Шамбалу» и «Колдунью в бане»

Выставка Сергея Дыкова «На границе двух миров». Фото: Владимир Ильин

Хотите побывать на границе двух миров и увидеть нечто большее, чем обычные люди? В галерее «Турина гора» в краевой столице открыта персональная выставка Сергея Дыкова, удивительного живописца, графика, поэта и философа.

Название выставки заслуженного художника РФ передает особенность экспозиции.

Выставка Сергея Дыкова «На границе двух миров». Фото: Владимир Ильин

- В каждой работе реальный сюжет переплетается с сакральным, магическим. Так, в картине «Последнее путешествие воинов» узнается мотив переправы на лодке Харона в подземное царство. Произведение «Дорога в Шамбалу» ведет в утопический рай, который, по легендам, находится в Горном Алтае, – пишет в анонсе куратор выставки, искусствовед Александр Рыжов.

Выставка Сергея Дыкова «На границе двух миров». Фото: Владимир Ильин

В картинах Дыкова оживают духи деревьев, заката, олицетворяются тайные желания, полыхает в подсолнухах цыганская любовь, настороженно отгораживается ладонью колдунья в бане.

Выставка Сергея Дыкова «На границе двух миров». Фото: Владимир Ильин

- Он рисует непрерывно, в любой ситуации, он рисует даже, когда не рисует, даже когда спит, - так рассказывает о Дыкове его знакомый поэт Владимир Берязев. - Вся его графика, все его непрерывное, неиссякаемое творчество - есть способ контакта. Дыков как бы воссоздает здесь, в земных условиях, в последнем райском углу планеты роман «Солярис». И, возможно, финал этого романа не будет трагическим.

Два года назад Сергей Дыков пережил инсульт, но очнувшись после лекарств, тут же взялся за перо, и его переплетающиеся линии потянули его из болезни как спасительные паутинки. Сегодня художник снова много рисует (в экспозиции, кстати, в основном представлены его работы за последнее время), переводит легендарных алтайских поэтов, сам пишет стихи.

Из стихов Сергея Дыкова:

«Из семечка, оброненного мною,

Там из подполья яблоня растет —

Приподнятый, очнулся над землею

Забытый дом, и ветвь в трубе цветет.

А сердце темной бабочкой летает

По древним, блеклым, высохшим цветам —

Как будто жизнь свою припоминает,

Вернувшись к дедовским крестам…».

Выставка Сергея Дыкова «На границе двух миров». Фото: Владимир Ильин

- Экспозиция «На границе двух миров» предлагает посетителям заглянуть вслед за художником за пределы окружающего мира и погрузиться в сказочно-мистическую атмосферу Горного Алтая,- рассказывает искусствовед Александр Рыжов .

Выставка «На границе двух миров» открыта до 5 августа в галерее «Турина гора» по адресу: Димитрова, 85-а, вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

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