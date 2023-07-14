Разрыв барабанных перепонок и мышц: на Алтае уже 15 человек заболели коклюшем

Тяжелее всего болезнь переносят дети без прививки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай за последние три месяца зарегистрировано уже 15 случаев коклюша. К сравнению, в прошлом году не было ни одного случая.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения зарегистрированы в пяти территориях, но чаще всего к медикам обращались жители Горно-Алтайска и Майминского районов. Наибольшее число больных – это дети в возрасте до 14 лет (86,8% от общего числа заболевших), подростки – 15-17 лет (6,6%), а также взрослые (6,6%).

– Наиболее высокие показатели заболеваемости, по-прежнему, отмечаются у детей до одного года жизни (среди которых высокая доля непривитых по причине медицинских отводов) и с 7 до 14 лет (среди детей, утративших поствакцинальный иммунитет), - поясняют в Роспотребнадзоре.

Специалисты подчеркивают, что единственной и самой лучшей мерой профилактики этого заболевания является только вакцинация.

– Коклюшная цельноклеточная вакцина (АКДС) впервые создана более 70 лет назад. С ее помощью удалось резко снизить заболеваемость и тяжесть коклюша, но заболеваемость все равно остается высокой, - говорят в ведомстве.

Вакцинацию детей начинают проводить с трех месяцев жизни. Комплексная защита состоит из трех прививок. Интервал между ними составляет полтора месяца. А в 18 месяцев проводится однократная ревакцинация.

– Согласно статистике, дети, не прошедшие вакцинацию, болеют намного чаще и тяжелее привитых. Прививка уменьшает риск заражения коклюшем до минимума, и даже если ребенок все-таки заболел, то протекать болезнь будет значительно легче, без осложнений, - утверждают специалисты.

Справка КП

Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей. Источником является человек, больной или носитель. Передается воздушно-капельным путем.

Главным признаком классического коклюша являются повторяющиеся приступы спазматического кашля. Может быть легкий насморк, небольшая температура и сухой кашель. На протяжении двух недель он постепенно усиливается. Спазматическая стадия может длиться от двух недель до месяца.

Осложнениям подвержены дети младше одного года, а также недоношенные младенцы. У них это может выражаться в развитии вторичной бактериальной инфекции (пневмония, бронхит, плеврит, эмфизема, коллапс легкого, гипоксия). У детей раннего возраста коклюш может способствовать развитию бронхоэктатической болезни. Среди осложнений также может быть синусит, отит, разрыв барабанных перепонок, обезвоживание, кровотечение из носа, ушибы, грыжи, разрыв мышц брюшной стенки, отслойка сетчатки, судороги, заболевания головного мозга, отставание в развитии.

У пациентов старше 30-ти коклюш может перетекать в пневмонию. У женщин старше 50-ти лет в 34% случаев впоследствии может начаться недержание мочи. Также регистрируются такие осложнения, как переломы ребер, паховая грыжа, удушье, грыжа поясничного диска, обмороки.

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