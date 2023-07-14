«Выступаем в Яровом, это такое место под Новосибирском»: известная певица запуталась в географии

Фанаты Mary Gu пожелали ей скорейшего выздоровления. Скриншот клипа на официальном YouTube-канале певицы

Молодая звезда отечественной эстрады Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова, - прим. ред.) в пятницу, 14 июля, выступит на алтайском курорте Яровое. В своем телеграм-канале артистка объяснила подписчикам, что это «такое место под Новосибирском». По всей видимости, звезда немного запуталась в географии и вовсе проигнорировала Алтайский край, в котором как раз и находится город-курорт.

- Ну как под Новосибирском, скорее под Павлодаром, но ехать мы будем из Толмачево (это новосибирский аэропорт) пять часов на машине. Если учитывать перелет четыре часа и тот факт, что сразу после выступления мы поедем обратно, потому что завтра ВК-фест в Москве, а «чек» в 9 утра, это просто…, - написала Мария.

Также артистка добавила, что выступать перед туристами ей будет непросто: девушку беспокоят температура и гайморит, а также есть проблема со слухом из-за болезни. Певица также пожаловалась на сложности, с которыми сталкивается артист.

- «Артистом быть круто» говорили они, только не упомянули, что всем будет «немножко все равно» на ваше состояние и настроение, потому что билеты проданы, в рекламу вложено и логистика оплачена. Вертись, как хочешь, малышка, ты не Егор Крид, в конце концов, и то верно, - пожаловалась своим подписчикам девушка.

В комментариях фанаты Марии оставили теплые отзывы и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Выступление певицы запланировано на 21:00 на территории Причала 22. Билеты – 1300 рублей. Организаторы предупредили, что время выхода звезды может варьироваться. Кроме того, заявленные в афише артисты будут не единственными участниками развлекательной программы.

Какие еще артисты приедут на Яровое?

Уже завтра, 15 июля, в Яровом выступят артисты студии «Союз». Ребята известны по различным юмористическим шоу. В этот же вечер на сцене появится группа Demo – авторы хита «Солнышко в руках». 22 июля с концертом на алтайском причале появятся группа «На-На», Мари Краймбрери, 23 июля – группа «Комиссар», а 29 июля – Ваня Дмитриенко и «Вирус». Узнать подробнее о том, кто из звезд выступит этим летом на Алтае, можно в нашем материале.

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