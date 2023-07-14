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Общество14 июля 2023 5:05

Футболист Александр Соболев продает легендарную футболку из личной коллекции

Вырученные средства барнаулец отправит на благотворительность
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Это не первая игровая майка, которую Соболев выставляет на аукцион

Это не первая игровая майка, которую Соболев выставляет на аукцион

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Воспитанник барнаульского футбола, игрок московского «Спартака» Александр Соболев выставил на аукцион уникальную футболку с автографами своей команды.

– Хочу объявить о начале аукциона! Та самая игровая майка с игры против ЦСКА, по-своему уже легендарная, с автографами всей команды! Стартовая цена - 30 000 рублей. Минимальный шаг - 10 000, - пишет на своей странице в Instagram* сам футболист.

Причем футболку он обещает передать лично, а все вырученные от продажи деньги потратит на благотворительность.

– Не делайте необдуманных шагов. Всем удачи! – предостерегает спортсмен.

Аукцион продлится до 18 часов 17 июля, так что еще есть время сделать ставки. На текущий момент за майку форварда красно-белых предлагают 350 тысяч рублей.

Напомним, речь идет о матче «Спартак»-ЦСКА, который состоялся 21 мая в рамках 28 тура Российской премьер-лиги. Тогда на 37-й минуте встречи «кони» открыли счет, но до перерыва Промес успел сравнять, а уже под самый занавес поединка вырвал для своей команды победу. Но запомнилась игра вовсе не этим, а скандалом, который учинил наш земляк. По всей видимости, его выбило из колеи: нападающий весь матч вел себя агрессивно, показывал неприличные жесты в адрес бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши. В итоге главный судья Сергей Карасев удалил барнаульца с поля, а вместе с ним и самого «пострадавшего».

Уже позже, осознав, что натворил, Соболев принес извинения.

– Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции, и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль, — написал Соболев в своем Telegram-канале.

Получается, что по сей день Александр пытается искупить свою вину. Впрочем, он уже давно занимается благотворительностью.

Напомним, ранее, в 2021 году, Соболев уже выставлял на аукцион футболку, в которой он забил гол за сборную России. На той майке свои автографы оставили другие игроки национальной команды. Кстати, первую ставку в 100 тысяч рублей тогда сделал вратарь «Спартака» Артем Ребров.

Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом «Спартак – детям» Александр Соболев оплатил протез для Ксении Стебуновой из Бийского района, а также помог с покупкой протеза для Арины Майоровой из Саратовской области. А еще футболист подключился к лечению 9-летнего мальчика из Донецка. Во время прогулки он попал под обстрел и был ранен осколком.

*Продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией

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Это не просто футболка, свои автографы на ней оставили все игроки сборной. Все средства от продажи ценности Соболев направит в фонд «Спартак-детям» (подробнее)

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