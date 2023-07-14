Футболист Александр Соболев продает легендарную футболку из личной коллекции

Это не первая игровая майка, которую Соболев выставляет на аукцион Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Воспитанник барнаульского футбола, игрок московского «Спартака» Александр Соболев выставил на аукцион уникальную футболку с автографами своей команды.

– Хочу объявить о начале аукциона! Та самая игровая майка с игры против ЦСКА, по-своему уже легендарная, с автографами всей команды! Стартовая цена - 30 000 рублей. Минимальный шаг - 10 000, - пишет на своей странице в Instagram* сам футболист.

Причем футболку он обещает передать лично, а все вырученные от продажи деньги потратит на благотворительность.

– Не делайте необдуманных шагов. Всем удачи! – предостерегает спортсмен.

Аукцион продлится до 18 часов 17 июля, так что еще есть время сделать ставки. На текущий момент за майку форварда красно-белых предлагают 350 тысяч рублей.

Напомним, речь идет о матче «Спартак»-ЦСКА, который состоялся 21 мая в рамках 28 тура Российской премьер-лиги. Тогда на 37-й минуте встречи «кони» открыли счет, но до перерыва Промес успел сравнять, а уже под самый занавес поединка вырвал для своей команды победу. Но запомнилась игра вовсе не этим, а скандалом, который учинил наш земляк. По всей видимости, его выбило из колеи: нападающий весь матч вел себя агрессивно, показывал неприличные жесты в адрес бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши. В итоге главный судья Сергей Карасев удалил барнаульца с поля, а вместе с ним и самого «пострадавшего».

Уже позже, осознав, что натворил, Соболев принес извинения.

– Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции, и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль, — написал Соболев в своем Telegram-канале.

Получается, что по сей день Александр пытается искупить свою вину. Впрочем, он уже давно занимается благотворительностью.

Напомним, ранее, в 2021 году, Соболев уже выставлял на аукцион футболку, в которой он забил гол за сборную России. На той майке свои автографы оставили другие игроки национальной команды. Кстати, первую ставку в 100 тысяч рублей тогда сделал вратарь «Спартака» Артем Ребров.

Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом «Спартак – детям» Александр Соболев оплатил протез для Ксении Стебуновой из Бийского района, а также помог с покупкой протеза для Арины Майоровой из Саратовской области. А еще футболист подключился к лечению 9-летнего мальчика из Донецка. Во время прогулки он попал под обстрел и был ранен осколком.

*Продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией

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