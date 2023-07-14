Испортила холодец. Барнаулец забил супругу до смерти скалкой из-за испорченного обеда

Во время ссоры мужчина нанес женщине не менее девяти ударов по голове и телу, в том числе скалкой Фото: Вера Березовская

В Барнауле вынесли приговор 55-летнему местному жителю за то, что тот забил до смерти свою супругу, с которой он прожил 30 лет. Поводом для жестокой расправы стал испорченный обед. Подробности дела рассказали «КП» в пресс-службе краевого следственного комитета.

Супруги проживали в коммунальной квартире. Они были знакомы с молодости, вырастили детей. Но жизнь не была мирной – часто вместе выпивали, ссорились, иногда доходило до рукоприкладства – муж избивал женщину. Финальной стала ссора в апреле 2022 года. Осужденный поставил на кухне варить холодец, попросил жену проследить и ушел. Когда вернулся, то оказалось, что супруга забыла про его поручение. Холодец переварился и был испорчен.

– В ходе ссоры мужчина нанес женщине не менее девяти ударов по голове и телу, в том числе скалкой. От полученных травм через некоторое время потерпевшая скончалась. Кроме того, доказана причастность злоумышленника к угрозе убийством, которую он высказывал соседке по коммунальной квартире, демонстрируя биту и пытаясь взломать дверь комнаты, в которой находилась женщина, – рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Во время предварительного следствия мужчина сначала частично признал вину. На допросе убеждал следователей, что прожил с супругой 30 лет, и у него не было умысла ее убивать. Однако потом резко изменил свои показания. Он начала утверждать, что вовсе не избивал женщину и якобы увидел ее уже на полу без сознания, когда зашел в дом.

При этом мужчина настаивал, чтобы его уголовное дело рассматривали присяжные. Но это ему никак не помогло. Совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе результатов судебных экспертиз, показаний свидетелей, изучения характера нанесения травм, версию мужчины опровергли, в связи с чем присяжные признали его виновным.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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