Адское пекло. Советы барнаульцев, как не перегреться в аномальную жару

Пекло опасно замыканиями как в человеческом организме, так и в технике Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле аномальная жара. Городские птицы слетаются к маленьким и большим фонтанам, пляжи похожи на раскаленную сковородку, переполненную горячими грешниками, по улицам то и дело слышны сирены то «скорой», то пожарной машин. Пекло опасно замыканиями как в человеческом организме, так и в технике.

Пейте воду в светлых одеждах

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Денис Фуголь настоятельно рекомендует в эти дни пить больше воды.

- В жару организм перегревается, кровь при обезвоживании становится густой и вязкой , растет риск инфарктов и инсультов, - рассказывает врач. - Поэтому нужно пить больше жидкости, но не сладкие напитки, которые еще больше усиливают жажду.

Доктор Фуголь советует выбирать столовую негазированную или слабо-минерализованную воду.

- В жару вместе с потом теряются соли: натрий, калий, – объясняет медик. - Употребление минералки позволит избежать дефицита калия и натрия, от которого появляются тянущие боли в мышцах.

Вода, по словам гастроэнтеролога, при этом должна быть комнатной температуры, не из холодильника.

Гурманам кофе в этим дни стоит задуматься о том, что этот напиток обладает мочегонным эффектом, и обезвоживание может усилиться. Кроме того, в жару кофе может вызвать тахикардию.

Еще один известный совет - носить в жару светлую одежду из хлопчато-бумажных тканей. И этому есть научное объяснение. Темный цвет, по словам зав. кафедрой общей и экспериментальной физики АлтГУ Владимира Плотникова, больше поглощает свет и поэтому больше нагревается.

Не ходите с питомцем по раскаленному асфальту

От пекла под +40 страдают и животные. В группе «Инцидент Барнаул» появился возмущенный пост о бедном пони с крылышками, который по жаре ходит по раскаленному барнаульскому Арбату.

- Там же сейчас никого нет, зачем мучать животное? Ради денег? – возмущаются комментаторы.

По словам ветврача барнаульской клиники ветеринарной медицины «Добрый доктор» Артема Кучера, животные, как и люди, очень тяжело переносят пекло. Питомцы могут получить тепловой удар или даже упасть в обморок.

- Если животное вдруг потеряло сознание, то нужно опустить его под холодный душ, положить холодную мокрую тряпку на голову и бегом в клинику! – советует Артем Кучер.

В аномальную жару, по словам Кучера, животных нужно больше поить, проветривать помещения, где они находятся, поливать и не гулять с ними в самое пекло.

Блиц-опрос

А вы как спасаетесь от жары?

Мария, церковнослужительница:

- Меня мама этому научила. В жару платок смочить водой и повязать на шею. Реально легче становится. Я нынче и в Крестном ходе это проверила, когда солнце начинало припекать

Людмила Комарова, доктор биологических наук, профессор:

- У меня есть белоснежный костюм льняной, который я купила еще в девяностые в Томске, обучаясь в аспирантуре. С тех пор и я фигуру не потеряла, и он отлично сохранился, постираешь - и как новенький. И не жарко, и выглядишь элегантно. На голову надеваю шляпу или бейсболку и ношу всегда с собой маленькую бутылочку воды.

Ольга Береста, дизайнер:

- Помню, в детстве ходили мы в турпоход, и когда стало жарко, услышала совет от кого-то взять в рот холодный камешек. Мы с подругой намочили камушек в горной речке, взяли в рот, и, правда, стало легче. Сейчас вернулась из Красноярского края с Шушенского фестиваля «Мир Сибири». Было очень жарко, я постоянно обливалась, но было только хуже. А когда кто-то в пространстве стал распылять воду из пульверизаторов, сразу стало легче. Это вещь! Я даже дома так сделала, а еще мокрый махровый халат надела. Когда высыхает, снова замачиваю.

Сергей Корепанов, врач-фитотерапевт:

- А меня ни жара, ни холод не раздражают, я концентрируюсь на том, что я делаю, и погоду не замечаю. Включаю себя на автономию от погоды и спокоен. Вот сейчас говорю с вами, возвращаясь в автомобиле из Новосибирска, и даже кондиционер не включил.

Елена, музыкант:

- Я задвигаю темные шторы, обливаюсь не очень холодной водой (от ледяной только жарче становится), включаю музыку дождя и пью холодный лимонный коктейль, а иногда, как аксакалы в Азии, наматываю чалму на голову и пью зеленый чай из пиалы.

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