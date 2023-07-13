На Алтае продолжается рост заработных плат

Фото: Олег УКЛАДОВ

Положительную динамику подтверждают и работодатели, и эксперты. По их мнению, механизмы социального партнерства на сегодня используются максимально эффективно, что способствует развитию социально-трудовых отношений в экономике региона, в том числе росту заработных плат.

Так, по итогам четырех месяцев 2023 года в нашем регионе среднемесячная заработная плата увеличилась на 22,2 % и составила 41 673 рубля. Согласно тем же данным органов статистики, в реальном выражении она увеличилась на 14,3 %.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Не на ровном месте

- Реальная заработная плата работников в последние пять лет превышает 100 %, - говорит Ирина Цомаева, заместитель генерального директора по экономике АО АПЗ «Ротор», член Общественного совета при Управлении Алтайского края по труду и занятости населения, доктор экономических наук. - В 2023 году она продолжает свой рост - это свидетельствует о том, что темпы роста начисленной заработной платы компенсируют инфляционные процессы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Экономист подчеркивает, что при сдержанном темпе роста потребительских цен и при сохранении тенденции роста заработной платы можно прогнозировать положительную динамику реальной начисленной заработной платы работников в регионе.

По информации регионального Управления по труду и занятости населения, среди обладателей самых высоких зарплат в Алтайском крае можно выделить работников организаций железнодорожного (75,8 тыс. рублей) и трубопроводного транспорта (73,4 тыс. рублей). Близки к этим показателям предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Их сотрудники получают порядка 73 тыс. рублей.

Рост заработных плат часто обусловлен конкретными действиями со стороны организаций.

- Мы улучшаем свои экономические результаты и операционные процессы, внедряем в производство современные технологии, - отмечает директор по персоналу и общим вопросам АО «Сибирь-Полиметаллы» Денис Кочкин. - Все это позволило нам стать самой эффективной и привлекательной компанией в регионе с самым высоким уровнем оплаты труда персонала.

В краевой службе занятости считают, что вакансии, заявленные предприятием, привлекательны. Например, инженерам, машинистам и другим специалистам предлагают заработную плату до 110 тыс. рублей.

Привлекательные вакансии

Управление по труду и занятости населения указывает на еще одну тенденцию - заработная плата в реальном секторе экономики растет быстрее, чем в бюджетном. Так, на заводе прецизионных изделий в первые 5 месяцев 2023 года средняя заработная плата выросла на 14,3 %. А на «Барнаултрансмаше» заработные платы увеличились на треть.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Предприятие предлагает одну из самых высоких заработных плат в производственном секторе дизелестроения, - комментирует начальник управления по персоналу Дирекции по персоналу и общим вопросам АО «Барнаултрансмаш» Татьяна Малютина. - Если в 2022 году средняя заработная плата работников составляла 54 тыс. рублей, в том числе по основным производственным рабочим - 55 тыс. рублей. То за пять месяцев 2023 года она увеличилась до 71 тыс. рублей, в том числе у основных производственных рабочих - до 72 тыс. рублей. С июля заработная плата работников предприятия будет увеличена более чем на 10 %.

При этом руководство многих предприятий заявляет о высокой потребности в работниках. Кандидатам на вакантное место выше упомянутый «Барнаултрансмаш» предлагает зарплату до 100 тыс. рублей.

Еще один лидер по уровню среднемесячной заработной платы в г. Барнаул и крае - ООО «Сиэнергомаш-БКЗ». Средняя зарплата на предприятии за 2022 год составляла 69 тыс. рублей, а темпы ее роста превысили уровень инфляции. За пять месяцев текущего года заработная плата составила уже 74 тыс. рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В целом темпы роста заработной платы выше среднекраевого показателя (122,2 %) складываются у работодателей 22 видов экономической деятельности. Где, по простым подсчетам, занят каждый третий работник края.

Эффект низкой базы

Однако совсем без проблем не обходится.

Одна из основных трудностей - «эффект низкой базы» показателей заработной платы. Так называемая пространственная неоднородность структуры роста зарплаты, когда показатели номинальной и реальной заработной платы в краевой столице и крупных городах выше, чем в сельской местности и малых городах.

Но справедливости ради стоит отметить, что в последние три года зарплаты в сельском хозяйстве растут высокими темпами - прирост к 2018 году составил 1,6 раза. Работодатели агропромышленного сектора предлагают конкурентный уровень заработных плат по вакансиям: агроном - до 100 тыс. рублей, тракторист - до 120 тыс. рублей. Это говорит о том, что отставание от среднекраевого показателя в отрасли сокращается.

Еще один немаловажный фактор, «подстегивающий» рост зарплат в регионе, - дефицит кадров. Сейчас на 10 вакансий, заявленных в службу занятости региона, претендует 5 человек. Такие процессы, в свою очередь, способствуют внедрению принципов бережливого производства и его модернизации, росту производительности труда в экономике.

Наша справка

По состоянию на 1 июля 2023, в базе данных органов краевой службы занятости зарегистрировано порядка 23,4 тыс. вакансий.