«Пес Бомжик обходит стороной подпаленную будку». На Алтае полыхало монастырское подворье

Пожар на подворье вспыхнул в полночь Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты выясняют причину пожара, который случился в ночь с 7 на 8 июля в селе Первомайском на подворье Знаменского монастыря.

- Здесь уже пять лет трудятся две монахини, - рассказали местные жители. – Сами живут в вагончике, на гектаре земли разбит монастырский огород, также есть скотный двор, где содержатся коровы, козы, куры. Продукты с подворья поступают сестрам в Знаменский монастырь.

Пожар, по словам очевидцев, вспыхнул в полночь.

- Все загорелось в мгновение ока, - рассказывают первомайцы, прибежавшие в ту ночь спасать монахинь и животных. Слава богу, никто не пострадал. И буренок, и коз, и другую скотину сразу вывели из огня. Пожарные, потушив большое пламя, еще заливали все до пяти часов утра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на тушение выезжало три автоцистерны и шесть человек личного состава. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. По предварительной версии, причиной могло стать короткое замыкание.

На этой неделе в православных чатах братья и сестры объявили сбор средств на восстановление подворья, где сгорело около четырех тонн сена, морозильные камеры, доильный аппарат, сильно пострадал зимний коровник и т.д.

Между тем, тихие и приветливые монахини, трудящиеся на подворье, благодарят бога, местных ребят, прибежавших на помощь, и пожарных за то, что пламя вовремя потушили и никто из животных не пострадал. Прибившийся к подворью пес, которого сестры окрестили Бомжиком, тоже этому радуются, только теперь побаивается заходить в подгоревшую будку.

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