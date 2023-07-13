Жара в Алтайском крае изнуряет жителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномальная жара в Алтайском крае в июле 2023 года изнуряет жителей. В Барнауле даже начали поливать дороги, чтобы предупредить размягчение и разрушение асфальта. Люди спасаются вентиляторами и скупают воду в магазинах. «Комсомолка» выяснила, когда прекратится знойная погода и ожидать ли ее возвращения.

Согласно данным Алтайского ЦГМС, штормовое предупреждение из-за аномальной жары действует до 15 июля включительно. Максимальные температуры воздуха – выше +30, а местами и выше +35 градусов. Также с 14 по 17 июля штормпрогноз действует из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности.

По прогнозу синоптиков, 14 июля днем по краю ожидается температура от +35 до +40 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду с возможными порывами до 20 метров в секунду.

15 июля прохлады тоже ожидать не стоит: днем от +32 до +37 градусов, а по западу от +26 до +31 градуса. Местами также возможны дожди и грозы, но они будут кратковременными. Ветер юго-западный от шести до 11 метров в секунду, возможны порывы до 21 метров в секунду.

В Барнауле 14 июля будет +35…+37 градусов. Преимущественно без осадков, но к вечеру может пойти дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. 15 июля температура пойдет на снижение – от +32 до +34 градусов. Порывы ветра могут достигнуть 16 метров в секунду.

Кроме того, в двух городах Алтайского края 14 июля ожидается небольшой уровень загрязнения воздуха. В Барнауле ночью и утром метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. А в Бийске ожидается повышенный уровень таких веществ в воздухе в отдельных районах.

Если говорить о долгосрочном прогнозе, то уже в воскресенье, 16 июля, стоит ожидать относительного похолодания. Согласно данным портала Gismeteo, температура в Алтайском крае днем составит +27 градусов, а в понедельник, 17 июля, уже +24 градуса. Аномальный жары, как в нынешние дни, в течение ближайшего месяца не предвидится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вода или квас: что лучше спасает от жажды в жару

Барнаульский врач-гастроэнтеролог рассказал, что можно пить в жару, а чего лучше избегать (подробнее)