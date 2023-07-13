Полицейские освободили мужчину через несколько часов после похищения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае расследуют дело по факту похищения человека. Происшествие случилось в Ключевском районе. Местного фермера, его родственника и знакомого обвиняют в том, что они похитили и удерживали у себя мужчину. Сейчас все трое злоумышленников заключены под стражу.

Как сообщают в Следственном комитете, в июне 2023 года один из работников крестьянско-фермерского хозяйства нанес небольшой ущерб – сломал водяной насос. После этого работник, испугавшись, стал скрываться от фермера, который был его работодателем и владельцем насоса.

- Фермер вместе со своим братом начали вести поиски работника. После того, как они его обнаружили, мужчину против его воли поместили в машину и увезли на территорию хозяйства, - рассказали в следкоме.

Фермер оставил похищенного мужчину под присмотром своего знакомого. Чего хотели добиться похитители, сейчас выясняет следствие. Известно, что к физическую силу к работнику не применяли и продержать успели всего лишь несколько часов. После этого на место прибыли полицейские и освободили мужчину.

В итоге всех этих событий троим похитителям предъявлено обвинение по ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Злоумышленники сейчас находятся под стражей, следователи собирают доказательства по делу.

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