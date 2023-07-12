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Общество12 июля 2023 6:30

Отключение горячей воды в Барнауле 2023: новый этап начался 12 июля

Отключение горячей воды в Барнауле 2023 продлится до 24 июля
Александр Коровниченко
Всего без воды на 13 дней останутся 122 тыс. жителей Барнаула

Всего без воды на 13 дней останутся 122 тыс. жителей Барнаула

Фото: Олег УКЛАДОВ

Отключение горячей воды в Барнауле 2023 продолжается. С 12 июля начался этап проверки теплосетей, которые относятся к контуру ТЭЦ-2. На этом этапе без горячей воды останутся 122 тыс. горожан. Отключение продлится до 24 июля. Об этом сообщают в СГК.

Опрессовка теплосетей в контуре ТЭЦ-2 будет проходить в два этапа. Первый из них продлится с 12 июля по 24 июля. В течение 9 дней будет идти опрессовка, и 4 дня отводится на проведение ремонтных работ. Испытания пройдут на 74 км магистральных и 299 км внутриквартальных теплосетей. Если работы пройдут успешно, то не исключен вариант досрочного возвращения горячей воды в дома потребителей.

Всего без воды на 13 дней останутся 122 тыс. жителей Центрального и Железнодорожного районов. Без ресурса окажутся 895 многоквартирных домов, 60 частных домов, 48 детских садов, 43 учебных заведения, 25 медицинских учреждений.

Границы района, в котором отключат горячую воду, следующие: Кулагина, Калинина, пос. Восточный, ВРЗ, Промышленная, Партизанская, Ленина, Папанинцев, Ядринцева, Строителей, Советской Армии, А. Петрова, Северо-Западная, 3-я Речная, Чеглецова, 4-ая Западная, Смирнова, П. Сухова.

Начало следующего этапа отключения горячей воды для потребителей ТЭЦ-2 намечено на 2 августа.

Более детально со схемой отключения горячей воды и всеми этапами работ на теплотрассах города можно ознакомиться на карте. Район отключения воды с 12 июля по 24 июля обозначен на карте желтым цветом.

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