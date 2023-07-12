Всего без воды на 13 дней останутся 122 тыс. жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Отключение горячей воды в Барнауле 2023 продолжается. С 12 июля начался этап проверки теплосетей, которые относятся к контуру ТЭЦ-2. На этом этапе без горячей воды останутся 122 тыс. горожан. Отключение продлится до 24 июля. Об этом сообщают в СГК.

Опрессовка теплосетей в контуре ТЭЦ-2 будет проходить в два этапа. Первый из них продлится с 12 июля по 24 июля. В течение 9 дней будет идти опрессовка, и 4 дня отводится на проведение ремонтных работ. Испытания пройдут на 74 км магистральных и 299 км внутриквартальных теплосетей. Если работы пройдут успешно, то не исключен вариант досрочного возвращения горячей воды в дома потребителей.

Всего без воды на 13 дней останутся 122 тыс. жителей Центрального и Железнодорожного районов. Без ресурса окажутся 895 многоквартирных домов, 60 частных домов, 48 детских садов, 43 учебных заведения, 25 медицинских учреждений.

Границы района, в котором отключат горячую воду, следующие: Кулагина, Калинина, пос. Восточный, ВРЗ, Промышленная, Партизанская, Ленина, Папанинцев, Ядринцева, Строителей, Советской Армии, А. Петрова, Северо-Западная, 3-я Речная, Чеглецова, 4-ая Западная, Смирнова, П. Сухова.

Начало следующего этапа отключения горячей воды для потребителей ТЭЦ-2 намечено на 2 августа.

Более детально со схемой отключения горячей воды и всеми этапами работ на теплотрассах города можно ознакомиться на карте. Район отключения воды с 12 июля по 24 июля обозначен на карте желтым цветом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше 300 барнаульцев на двое суток останутся без горячей воды

СГК будет проводить ремонтные работы (подробнее)