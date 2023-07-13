Александр Аполонский: «Приятно, когда Алтай «звездит»

Пресс-служба Фонда Андрея Мельниченко

В Барнауле в эти дни завершилась VI Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. На ее «полях» мы встретились с преподавателем физики из Бийска Александром Аполонским. В эксклюзивном интервью он рассказал, за что получил премию от фонда, и раскрыл секретные методики подготовки школьников к олимпиадам, благодаря чему они «рвут» столицу и другие крупные города России.

«Мозги быстро схватывают»

- Александр Николаевич, каковы основные вехи вашей биографии?

- Родился в Бийске. Учился в средней школе №18, недалеко от НПО «Алтай» (ныне - ФНПЦ «Алтай»). Учеба давалась легко, скорее всего, благодаря природным данным. Мозги быстро схватывают. Папа, Николай Тихонович, у меня был научным работником, трудился в НПО начальником отдела, по образованию физик.

Позже возник уже вполне осознанный интерес к математике и физике, стал немного больше, чем в стандартной школьной программе, уделять им внимания. Кто отличался по отдельным предметам, направляли на олимпиаду. Впервые туда попал в 8 классе: городская по математике и физике, я там что-то выиграл, отобрался на краевую и, наконец, попал на всесоюзную, в Ереван. Я, девятиклассник, не затерялся в компании ребят старше на год из столичных и крупных городов, которых специально, что называется, «натаскивали» лучшие учителя Союза.

«Нашел отдушину в детях»

- Куда поступать после окончания школы сомнений уже не было?

- Выбрал физфак Новосибирского государственного университета. Учился без особого напряжения, окончил в итоге вуз с отличием, получив красный диплом (Школу, кстати, наш собеседник окончил с золотой медалью. – прим. ред.).

После получения диплома меня буквально «затащили» в НПО «Алтай». Когда же грянула перестройка, а с ней и полнейший бардак в стране, в том числе и на нашем предприятии, начал искать какую-то отдушину на стороне и нашел ее в подготовке школьников к олимпиадам по физике.

- На какой базе?

- С друзьями – Искандером Идрисовым, Михаилом Моргуновым и Владимиром Беломытцевым – создали физико-математическую школу на площадке ФНПЦ. Потом в 1997 году начали сотрудничать с Бийским лицеем, предложили сделать для них физматкласс. Когда начали выигрывать в крае, это стало весомым доказательством, что мы на правильном пути.

Позже пришли успехи и на всероссийском уровне. На сегодняшний день число наших победителей и призеров финалов исчисляется уже десятками. Дети действительно начали все выигрывать, Бийск просто «звездил». Так, Нина Кудряшова в составе национальной сборной съездила в Мексику, откуда привезла серебро. Алеша Алексеев с Витей Анаскиным также выступали в составе команды России (всего пять человек и двое из них – из Бийска!). Феноменальный Сережа Ефимов был первым у нас, кто стал побеждать старших на год соперников: например, учась в восьмом классе, выиграл финал Всероссийской олимпиады среди девятиклассников, причем став абсолютным победителем. Следующие три года – то же самое, каждый год был победителем в параллели на год старше. Первым из наших попал на международную юниорскую олимпиаду, откуда привез серебро.

Пресс-служба Фонда Андрея Мельниченко

Работа – в удовольствие

- Когда вас пригласили работать в жюри Всероссийской олимпиады по физике?

- В 2011 году. Попросили предложить задачки, и пошло-поехало. В итоге у меня это стало чуть ли не основной работой. Я уже несколько лет курирую там самые старшие, 11-е классы. Параллельно с этим пригласили в Центральную предметную методическую комиссию, которая занимается составлением всех олимпиадных заданий. Потом меня сделали там старшим по 11 классу.

Основная же должность – преподавательская: в Бийском техническом институте (БТИ), филиале АлтГТУ. Там в начале двухтысячных мы уже успели также выиграть массу студенческих олимпиад, в частности, финалы Всероссийской дистанционной олимпиады по вычислительной физике. Не в последнюю очередь благодаря тому, что в БТИ поступали как раз многие из выпускников Бийского лицея – нашей школы.

- Как произошла ваша встреча с Фондом Андрея Мельниченко?

- Когда в Бийске решили открыть филиал образовательного центра фонда на базе нашего института, меня вызвал проректор Виктор Харитонов, поинтересовался, стоит или не стоит заниматься этим. Я ему ответил, что мы ничего не теряем, а только приобретем. Когда же мне предложили работать с детьми в рамках Бийского филиала Центра «Наследники Ползунова» и других проектов фонда, я без раздумий согласился, тем более, что я и так с ними работал. А теперь появилась возможность привлечь наиболее талантливых, в том числе и заманчивыми материальными стимулами, а также заниматься в хороших помещениях, получать современное оборудование, возможность в рамках олимпиадных школ вывозить ребят в Подмосковье, в Сочи.

Талант – от Бога

- В чем заключается секрет успеха ваших учеников? Каковы ваши методики?

- Все от природы и Бога - талант, гены. Обычного ребенка можно вытянуть до уровня призового места на региональном этапе. Но это потолок. Так везде, например, в спорте.

То есть сначала должны быть уникальные способности. Дальше, безусловно, опыт преподавателя: сложились авторские подходы, методики. У преподавателя должна быть своя программа, свои комплекты задач, от легкого к сложному. Все это у меня давно сформировано, смотрю, кому что можно давать. Строго индивидуальный подход. Я пришел к тому, что если хочешь кого-то вывести на самый высокий уровень, то придется «оторвать» его от основной группы и заниматься с ним отдельно. С каждым сижу, подбираю задачи, и ребята действительно быстро развиваются, видны результаты работы.

Начиная с конца 90-х годов, Алтайский край – один из семи регионов, из которого ежегодно хотя бы один участник олимпиады был победителем и призером. И это в то время, когда 93 процента победителей и призеров всех всероссийских олимпиад по всем предметам – из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области.

- Недавно Вам была вручена премия фонда. К чему обязывает это признание ваших заслуг?

- Я же не для премии работаю. Приятно, когда Алтайский край из года в год где-то не без твоей помощи «звездит».

- Где «звездят» ваши ученики?

- Кто-то здесь остался, кто-то уехал. Когда в Бийске бывают, ко мне заходят, не забывают. Есть и такие, кто преподает физику, а кто-то подался в коммерцию.

Справка

Аполонский Александр Николаевич, кандидат технических наук, преподаватель Бийского филиала ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», член Центральной предметно-методической комиссии и жюри Всероссийской олимпиады школьников по физике.

В 2023 году получил премию фонда за успешную подготовку школьников к участию в олимпиадах.

Увлеченный учитель, постоянно работает над совершенствованием методики преподавания физики, делая акцент на организацию самостоятельной работы учеников, создает условия для реализации их творческих возможностей.