Дело возбуждено по статье 106 УК РФ «Убийство новорожденного» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске в уличном туалете обнаружили тело младенца. Предположительно, малыш был новорожденным. Кто может быть причастен к его убийству, сейчас выясняют следователи.

Как пояснили «Комсомолке» в следственном управлении следственного комитета по Алтайскому краю, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство новорожденного». Все обстоятельства устанавливают. Другие подробности в ведомстве сообщать отказались.

По данным источника «РЕН-ТВ», малыша увидел местный житель, который приехал к матери на улице Проточную и зашел в туалет. После обнаружения тела он сразу же вызвал правоохранительные органы. Во время дачи показаний бийчанин рассказал, что накануне в этом доме гостили родственники – взрослая женщина, а также ее дочь с супругом и двумя маленькими детьми. Причастны ли они как-то к преступлению, пока неизвестно.

Что грозит за убийство новорожденного?

Пока не будет готова экспертиза, нельзя сказать, что малыш был убит. Есть вероятность, что он мог родиться уже мертвым, а кто-то лишь избавился от плода. Также следователям предстоит установить лицо, ответственное за случившееся. Нередко такие преступления совершают матери. Согласно статье 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка», если женщина убивает ребенка во время или сразу же после родов, то это могут объяснить психотравмирующим условиями или психическим расстройством. По факту на такой шаг женщину может подтолкнуть послеродовая депрессия, поэтому сроки за такие преступления небольшие – лишение свободы от двух до четырех лет.

- Когда женщина рожает, у нее происходит перестройка гормонов, стресс, имеют место быть неоправданные ожидания и т.д. Возможно, у кого-то была незапланированная беременность, кто-то хотел окунуться в работу, а тут узнает о ребенке. Все эти факторы приводят к изменению физического и эмоционального состояния, - объясняла ранее барнаульский психолог Светлана Калмыкова.

Если же за убийство новорожденного отвечает другой человек, то дело переквалифицируют в ст. 105 УК РФ «Убийство».

Не первый случай

К слову, это далеко не первый случай на Алтае. В 2015 году в Республике Алтай на заводе по утилизации мусора обнаружили тело новорожденной девочки, завернутое в полиэтиленовый пакет. Малышку задушили.

В 2018 году многодетная мать из Алтайского края, которая ушла от супруга к молодому любовнику, забеременела. И так как не успела сделать аборт, решила избавиться от младенца. Накануне родов она уехала в деревню и родила в ванной, пока дети спали в соседней комнате. При этом, со слов женщины, девочка родилась крохотной и не подавала признаков жизни, после чего мать закопала её в огороде под кустами малины. Совладать со своей совестью она так и не смогла и вскоре призналась в содеянном знакомому полицейскому. Как выяснилось после экспертизы, девочка была еще жива, когда мать закопала ее.

Резонансный случай произошел и летом 2021 года в Барнауле. Тогда на погребах за детским садом обнаружили сгоревшие останки новорожденного. Когда полицейским удалось выйти на мать ребенка, она заявила, что у нее произошел выкидыш, и малыш родился мертвым, тогда она решила избавиться от плода: взяла жидкость для розжига, бутылку водки и сожгла малыша в тихом и безлюдном месте. Сгоревшее тельце, вернее, то, что от него осталось, нашел мужчина, который гулял с собакой и случайно наткнулся на страшную картину.

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