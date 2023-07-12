Как сейчас выглядит могила российского актера Алексея Булдакова

Алексей Булдаков не раз участвовал в Шукшинских чтениях Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошло больше четырех лет со дня кончины российского актера театра и кино Алексея Булдакова. Он родился в большой семье в алтайской деревушке и был предпоследним ребенком. Все свое детство на Алтае он вспоминал с «удивительной любовью и теплом». В последний раз Булдаков приезжал на малую родину за пару месяцев до своей смерти и планировал вернуться… Но так и не успел. «Комсомолка» выяснила, как сейчас выглядит могила Алексея Булдакова.

Актер скончался 3 апреля 2019 года в возрасте 68 лет из-за оторвавшегося тромба. Он был на гастролях в Монголии, когда все случилось. Артист вызвал такси в гостиницу, однако так и не спустился. Когда дверь номера открыли, он уже был без сознания.

Похоронили Алексея Булдакова на Троекуровском кладбище. Сейчас на могиле стоит памятный камень с его портретом на фоне берез и летящих журавлей и надписью «Народный артист Булдаков Алексей Иванович, 26.03.1951 – 03.04.2019». В вазочке на могильном камне стоят цветы, а снизу лежат засохшие гвоздики.

Могила Алексея Булдакова. Фото: Александр Чеботарев

Незадолго до своей смерти актер давал интервью программе «Лица» и рассказывал, что он рос в семье с двумя старшими сестрами, старшим и младшим братьями.

- Деревня - она, как говорится, всегда своей жизнью жила. Хозяйство было: корова, поросенок, бараны. Это довольно скромно, хотя семья была большая, - рассказывал Алексей Булдаков.

Брат актера Владимир Бойко после его кончины вспоминал, что буквально зимой 2018-2019 года артист приезжал в Алтайский край и планировал прилететь в мае, но в апреле его жизнь неожиданно оборвалась.

- Мы созванивались с ним в марте, я поздравлял его с днем рождения. Поговорили про дела, про его работу, в конце мая он хотел сюда на Алтай с сыном прилететь, родину свою показать, дом, где рос, с родней познакомить. Нас, двоюродных, его сын Иван еще не видел. Вот, не успел Леша... Теперь придется знакомиться по-другому, на похоронах, - говорил Владимир Бойко.

К слову, актер не только навещал родных в регионе, но и участвовал в «Шукшинских чтениях на Алтае». Он был, действительно, народным артистом – люди встречали его как героя, и каждый стремился не только получить автограф, но и пожать руку. Во время визита на Алтай он заходил в свою школу в селе Петухи и даже выступал перед детьми на классном часе. Никогда не отказывал в общении людям и был невероятно открытым.

На счету артиста множество различных кинокартин. Однако наибольшую известность актер получил после главной роли в «Особенностях национальной охоты».

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