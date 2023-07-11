Покореженный автобус. Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры ЗСЖД

В Алтайском крае выясняют обстоятельства смертельного столкновения автобуса с поездом на железнодорожном переезде.

По предварительным данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ДТП произошло 11 июля около 5 часов утра на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Панкрушиха и Урываево, вблизи села Береговое. Заказной автобус PEGASO с казахстанскими номерами двигался со стороны села Хабары в сторону Панкрушихи и проехал на запрещающий сигнал семафора. В этот момент в салоне был только водитель.

Фото: Транспортная полиция Сибири

Экстренное торможение, которое применил машинист поезда, не помогло избежать жесткого столкновения. По данным источников «Комсомолки», в результате 50-летний водитель автобуса скончался в машине «Скорой помощи» по дороге в больницу. Как сообщают очевидцы, «Скорая» приехала довольно быстро, но травмы пострадавшего оказались несовместимыми с жизнью.

Фото: ГИБДД Алтайского края

По факту назначена проверка, обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, Западно-Сибирской железной дороги, транспортной прокуратуры Задержек в движении пассажирских поездов не допущено.

Фото: ГИБДД Алтайского края

Комментируя происшествие, в ЗСЖД подчеркнули, что на переезде, где произошло смертельное ДТП, работает звуковая и световая сигнализации, он оборудован шумовыми полосами, светодиодной стоп-линией, дополнительными знаками и проблесковыми маячками.

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