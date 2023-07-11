«Светлая женщина»: педагога, которую ревнивец забил до смерти на Алтае, похоронили в родном городе

По факту трагедии возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

3 июля в Республике Алтай отдых туристов из Новосибирской области закончился трагедией: муж, приревновавший супругу к приятелю, набросился на нее и избил так, что вскоре женщина скончалась. Погибшая работала социальным педагогом в школе города Черепаново.

Приехали на отдых

Как ранее рассказывали в СУ СК по Республике Алтай, в селе Усть-Лебедь Турочакского района отдыхали две супружеские пары из Новосибирской области. Отдых проходил не без алкоголя – туристы распивали спиртное на одной из турбаз на улице Речной. В какой-то момент 45-летний обвиняемый приревновал свою жену к приятелю: ему показалось, якобы супруга кокетничает с его приятелем, пришел в ярость и начал избивать потерпевшую. В релизе говорится, что он со значительной силой множество раз ударил супругу руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Из-за травм у женщины произошли разрывы внутренних органов, а также обильное кровотечение, из-за чего она погибла на месте спустя некоторое время.

Подозреваемого в убийстве задержали следователи. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), он уже признал свою вину. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

- Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательной базы, - подчеркивали в ведомстве.

Остались двое детей

Как стало известно «Комсомолке», погибшая 45-летняя Елена работала социальным педагогом в одной из школ Черепаново. На странице образовательной организации в соцсетях оставили теплый отзыв в память о сотруднице.

- Талантливых людей высшие силы рано забирают на небо, так говорят в народе. Елене Сергеевне было всего 45, большую часть которых она отдала нашей школе. Развивала не только собственные таланты, но взрастила поколение ответственных учеников. Две дочери Елены Сергеевны остались без заботливой матери, а коллеги и ученики – без светлой души, которая всеми силами прививала любовь к чистому и прекрасному, - пишут коллеги женщины.

Также уточняется, что труд педагога не раз был отмечен высокими наградами. В школе принесли соболезнования родным и близким погибшей.

Известно, что у Елены остались двое детей от первого брака – уже совершеннолетняя и 10-летняя дочери. Младшую передали на попечение близким родственникам.

Елену похоронили 6 июля в Черепаново.

Напомним, в Алтайском крае продолжается розыск мужчины, который 1 июля в селе Парфеново насмерть задавил супругу. Он сбил ее на УАЗе и несколько раз переехал. По некоторой информации, трагедия произошла на глазах у младшего сына женщины и ее матери. После этого предполагаемый преступник скрылся с места, его местонахождение пока не установили.

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