Алтайские журналисты прошли курс молодого бойца

Представители СМИ учились стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Фото: Людмила Киршенман

Представители алтайских СМИ в рамках проекта «Журналист меняет профессию» прошли курс молодого бойца, во время которого учились стрелять из разных видов оружия и оказывать первую медицинскую помощь. Мероприятие прошло на базе Центра Военно-Тактических Игр «КиберАрена».

- Сейчас к нам в центр приходит много молодых ребят предпризывного возраста и людей, которые хотят знать как себя вести, оказавшись в зоне боевых действий или в экстремальной ситуации, - рассказывает владелец центра Евгений Левшин.

- Солдат - это профессия, - считает инструктор центра Игорь, - он должен уметь не только стрелять, но и оказывать первую медицинскую помощь на поле боя, когда каждая минута промедления может стоить жизни, поэтому большое внимание сейчас уделяется тактической медицине.

Кстати, по словам Игоря, в Чеченском конфликте, например, никто из солдат и не слышал о таком понятии, поэтому приходилось учиться всему самим в боевых условиях.

О медицинской помощи

Основные средства, с помощью которых оказывается медицинская помощь раненым на поле боя - это жгуты и турникеты. Они накладываются на конечности, куда чаще всего и приходятся ранения.

Представители СМИ учились стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Фото: Людмила Киршенман

Чтобы наложить жгут самому себе нужно взять конец жгута в зубы и обмотать его вокруг конечности. При ранении в руку жгут накладывают подмышкой, где проходит кровеносный сосуд. Если наложить ниже, где расположена мышца, то остановить кровотечение сложнее. После наложения жгута нужно обязательно обозначить в какое время это было сделано – обычно его пишут на лбу маркером. Дело в том, что если оставить жгут дольше, чем на час, то происходит отравление тканей и атрофия - человек может умереть.

Самые опасные ранения - в бедренную артерию и в шею. В этом случае можно истечь кровью за минуту, так как происходит подсос воздуха в сердце и оно останавливается.

К ране на шее прикладывается пакет с марлей и ватой, который через руку фиксируется жгутом.

Представители СМИ учились стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Фото: Людмила Киршенман

Огонь!

Потренировавшись в наложении жгутов и турникетов, журналисты под руководством инструктора Артема приступили к боевой части. Нам предстояло собирать, разбирать и стрелять из автомата Калашникова. Кстати, первые АКМ были созданы нашим гениальным земляком Михаилом Калашниковым еще в 1947 году, с калибром пуль 5,45 и 7,62. Мало кто знает, что сначала создается патрон, а уже под него идет производство оружия. Чтобы попадать в цель надо не только обладать хорошим глазомером, но и знать законы баллистики. Траектория полета пули рассчитывается с учетом дальности, которая выставляется на оружии. Максимальная дальность полёта пули АК-74 - 300 метров, и если цель находится ближе, то учитывается высота дуги и целиться нужно ниже на расстояние, которое высчитывается математически.

При стрельбе из автомата очень важно занять правильное положение - это должна быть единая конструкция из тела и оружия: корпус слегка наклонен вперед, нога отведена назад. В момент выстрела необходимо сконцентрироваться, иначе оружие будет «ходить». Мы использовали дДве основные позиции: стоя и с колена.

Курс молодого бойца сейчас становится востребован у парней предпризывного возраста. Фото: Людмила Киршенман

Про экипировку

При экипировке солдата учитывается, что на себе он может унести 13-14 магазинов с патронами, аптечку, гранаты, рюкзак и много воды, так как выброс адреналина огромный, потоотделение полностью высушивает организм.

Курс молодого бойца сейчас становится востребован у парней предпризывного возраста. Фото: Людмила Киршенман

Кроме этого, в комплект входят пули россыпью, которыми нужно уметь быстро снарядить магазин. Этому, кстати, тоже можно потренироваться на занятиях в центре подготовки.

Автор: Людмила Киршенман

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