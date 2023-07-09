На фестиваль «Ах! Фест» съехались лучшие шеф-повара со всей России Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале июля в Алтайском крае проходил гастрономический фестиваль «Ах! Фест», на который съехались лучшие шеф-повара со всей России. Мастера кулинарии готовили уникальные блюда из алтайских продуктов. «Комсомолка» собрала с фестиваля ТОП необычных идей и рецептов.

Как духовку превратить в русскую печь

Пицца - одно из самых любимых блюд итальянской кухни для многих людей. Чаще мы ее заказываем, а не готовим. Но если решитесь на готовку, то как пропечь тесто так, чтобы оно было как из настоящей печи?

- Для того чтобы дома сделать хорошую пиццу, обязательно нужна хорошая мука и хорошая духовка, - рассказывает Василий Вдовин, шеф-повар и пиццеол из Барнаула. - Причем есть способ, как создать в обычной квартире в духовке эффект русской печи. В нее нужно положить камень для аккумуляции тепла. Идеально подойдут шамотные камни или кирпичи.

Пицца - одно из самых любимых блюд итальянской кухни для многих людей Фото: Олег УКЛАДОВ

Березовый сок на маринад

Березовый сок – это вкус, знакомый многим с детства. Оказывается, его можно использовать не только как напиток, но и в качестве маринада:

- Маринад из березового сока придаст мясу легкую сладость и свежесть, - делится советом шеф-повар из Кемерово Владимир Брагин. - Его можно использовать и для рыбы, и для мяса. На килограмм продукта добавьте 100-200 грамм сока. Ну а если будете запекать мясо в духовке, то это можно делать на плоской обугленной доске (заранее ее подготовьте на улице, а потом можно ее просто держать на кухне). Тогда продукт приобретет аромат дыма от костра.

Владимир Брагин - шеф-повар из Кемерово Фото: Олег УКЛАДОВ

Крапива для еды и красоты

Крапива - очень вредный сорняк. И проблема не только в том, что ее сложно вывести с участка, так еще и жжет кожу до волдырей. Однако наши предки умели извлекать пользу от этой вредной травы. Все это современные мастера кулинарии стараются возродить:

- Из крапивы можно приготовить летний суп «крапивник», - рассказывает Николай Ильин, шеф повар из Новосибирска. – Для этого крапиву запариваем, она должна бланшироваться в течение 2-3 минут. Кстати, оставшийся крапивный бульон можно использовать для мытья головы, это сделает волосы шелковистостями и блестящими. В сам суп, кроме крапивы, добавляем картошку, морковь, свеклу, рыбу (лучше судака), лук и специи по вкусу.

Из крапивы можно приготовить летний суп «крапивник» Фото: Олег УКЛАДОВ

Бабагануш и редукция из томатов

Шеф-повар из Москвы Леонид Жарков не только поделился рецептом интересной закуски, но и рассказал, как приготовить томатную добавку к блюдам.

Бабагануш Фото: Александр Коровниченко

- Бабагануш – закуска, популярная в Турции и арабских странах. Для начала запекаем баклажаны в духовке на 200 – 220 градусах. Но обязательно сделать проколы, чтобы овощи не взорвались. Солить не надо, так как нам нужна только середина. Запеченные баклажаны делим пополам и ложкой снимаем мякоть с кожи. Пробиваем в блендере с нутом и специями (кинза, зира, соль, сахар). Выкладываем на тарелку. Для подачи добавляем кедровые орехи и семечки. Чтобы сделать блюдо вкуснее, я сделал редукцию из томатов.

Для приготовления редукции используем томаты и болгарский перец. Нарезаем их вместе, добавляем соль, сахар и включаем в кастрюле на плите на минимальный огонь. Оставляем на 4-5 часов в кастрюле. Получится жидкость, похожая на сироп. Готовую редукцию можно убрать в холодильник и хранить до года. Это хорошая добавка к блюдам с ароматом томата.

Облепиховый майонез

Ресторанный эксперт и бренд-шеф из Самары Константин Маковецкий тоже порекомендовал попробовать сделать интересную добавку к любым мясным блюдам. И это майонез, только не простой, а с алтайским колоритом – из облепихи.

- Рецепт простой. Берете любой майонез, желательно, чтобы он был густой. Вывариваем ягоды облепихи. На 500 грамм ягоды берем 500 мл воды, 100-150 гр сахара и добавляем темьян, размарин. Взбиваем в блендере. Далее процеживаем или протираем через сито. Этот соус перемешиваем с майонезом. Получившийся продукт можно хранить в закрытой емкости в холодильнике до 7 дней.

Облепиховый майонез в хот-дог Фото: Олег УКЛАДОВ

Ни окрошка, а крошево

Именно так называет всем знакомую окрошку Юлия Литвиненко, шеф-повар из Новосибирска. Она старается возрождать старинные рецепты и делать их интересными для современных людей. Одно из таких блюд – крошево. Принцип как в окрошке, но состав продуктов немного другой:

- В крошево идут папоротник, щавель, редис, свежий огурец. Все в средней нарезке. Обязательно нужно добавить жаренную картошку и самые обыкновенные соленные маслята. Колбасу добавлять не нужно! Все ингредиенты покрошить, залить квасом, туда же добавить горчицу и хрен.

Шеф-повар Юлия Литвиненко Фото: Олег УКЛАДОВ

Лапша Wok со свеклой и крапивой

Если вы дома самостоятельно решите приготовить тесто для лапши, то, как его преобразить, знает Лариса Максимова, шеф-повар из Бердска. Нужно добавить концентрат свеклы, тогда лапша станет розового цвета. А еще можно сделать тесто зеленым. Для этого нужно добавить в него сушеной крапивы.

Лапшу разных цветов делает Лариса Максимова Фото: Олег УКЛАДОВ

- Технология приготовления Wok везде стандартная. Кусочки мяса отправляем на сковородку, доводим до полуготовности и добавляем овощи, слегка их обжариваем. Добавляем соусы и лапшу. Обязательно нужно готовить на самой высокой температуре. Овощи должны сохранить свою форму и не превратиться в кашу.

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