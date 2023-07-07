Алтайский нейрохирург назвал травмы, которые получают самокатчики

Лето – горячая пора для травматологов и других медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Все больше жителей Алтайского края катаются на самокатах. При этом немало людей попадают в аварии, получая различные травмы. Подробнее об этом, а также о других пациентах, которые чаще всего обращаются за помощью летом, рассказал Евгений Черданцев, заведующий нейрохирургическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Барнауле.

Частые травмы

Лето – горячая пора для хирургов и других медиков. Жители Алтайского каря проводят больше времени на свежем воздухе, поэтому растет число различных травм.

– Мы принимаем пациентов со всего Алтайского края. Только с травмами позвоночника и черепно-мозговыми осматриваем в день до 40 человек, госпитализируем в среднем 7-8 жителей региона. В основном людей доставляют к нам на скорой помощи, – отметил Евгений Черданцев.

По словам нейрохирурга, чаще всего позвоночник ломают в результате ДТП и падения с высоты. Также много людей травмируются, когда прыгают в воду.

Аварии с самокатами

Евгений Черданцев рассказал, что летом в больницу приходят и немало самокатчиков.

– Можно сказать, что по самокатчикам ситуация постоянно усугубляется. Они обращаются к нам в больницу практически каждый день, – отметил нейрохирург.

Чаще всего они получают небольшие повреждения – ушибы, кровоподтеки, ссадины и раны. Большинство пострадавших – молодые люди

– Тем не менее, бывают и более серьезные травмы. У нас были самокатчики и с ушибами головного мозга, – добавил врач.

Ранее мы рассказывали о том, что максимальная скорость передвижения элеткросамокатов – не более 25 км/ч, а в жилых зонах – 20 км/ч, пересекать проезжую часть можно только пешком. Кроме того, на одном самокате нельзя ездить вдвоем. К административной ответственности могут привлечь людей, которым уже исполнилось 16 лет.

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