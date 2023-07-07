Житель Алтая хотел заменить поддельные права на новые в ГИБДД

За покупку поддельных прав грозит уголовная ответственность Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Алтайского края будут судить за покупку поддельного водительского удостоверения. В липовых документах была ошибка и мужчина попросил заменить их на новые, обратившись в ГИБДД, так обман и вскрылся пишет прокуратура региона.

Житель Рубцовска увидел в интернете рекламу, в которой говорилось о том, что права можно получить без сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД. Мужчина перешел по ссылке, а потом позвонил по объявлению и переслал свою фотографию и копию паспорта. За поддельное удостоверение он заплатил около 50 тысяч рублей.

– Через некоторое время мужчина получил заказанный им документ курьерской доставкой. Осмотрев его, обнаружил, что в удостоверении неверно указан его год рождения, – пояснили в прокуратуре.

Рубцовчанин решил, что это просто опечатка и не придумал ничего лучше, как обратиться в РЭО ГИБДД с заявлением о замене полученного удостоверения. Подлинность документа вызвала сомнения у полицейских, они изъяли его и направили на экспертизу. Она подтвердила то, что права липовые – их изготовили не по технологии «Гознака».

– Действия мужчины квалифицированы органом дознания по окончании расследования по ч. 3 ст. 327 УК РФ – как приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права, – отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина

Максимальное наказание, которое грозит жителю региона –один год лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.

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