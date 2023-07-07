Санатории Белокурихи взяли курс на «Детокс» и другое модное оздоровление

Модные программы очищения востребованы и женщинами и мужчинами. Фото: Мила Карнаухова

В санаториях известного города-курорта на Алтае стали больше внедрять комплексных программ оздоровления, восстановления и естественного очищения организма.

- По определению ВОЗ, 10% состояния здоровья зависит от медицины, 20% - от наследственности, еще 20% - от окружающей среды и 50% - от образа жизни. То есть мы видим, что 70% зависит от образа жизни человека и от того, чем он дышит, - заметил заместитель главного врача сети санаториев Игорь Жиляков.

Превентивная медицина, по словам врача, предусматривает профилактику, раннее выявление признаков неблагополучия в организме, индивидуальный подход и активное вовлечение самого отдыхающего в процесс выздоровления.

Модные программы очищения востребованы и женщинами и мужчинами. Фото: Мила Карнаухова

- Мы сегодня, к примеру, расширяем программу «Премиум Detоx». Причем будем работать уже на клеточном уровне, - рассказал «Комсомолке» Игорь Жиляков. - Включаются более глубокие биохимические механизмы лечения, с добавлением определенных пробиотиков, улучшающих процесс выведения токсинов.

Методик очищения, по словам врача, много, среди них и популярные SPA, сауны, бани, инфракрасные кабины, фитотерапия, правильные питание, питьевой режим и т.д. Медики (терапевты, диетологи, гастроэнтерологи , психотерапевты и т.д.), которые будут работать с гостями, желающими избавиться от собственных токсических накоплений, прошли профессиональный тренинг.

- У психотерапевтов - свои задачи, - отметил Игорь Жиляков. - Есть такое понятие как ментальный детокс, когда человек в огромном количестве получает негативную информацию. Это еще более серьезная проблема. Задача психотерапевта перестроить отношение человека к негативному инфо-валу, и это не так просто. Среди методик есть и гипноз, но сегодня более популярны другие. К примеру, психотерапевтические гамаки (в которых человек перезагружается в подвешенном состоянии), песочная терапия, сказка-терапия и т.д.

Еще одно новшество - связь пациента с лечащим врачом до и после лечения.

- Мы начнем отрабатывать новую схему в сентябре на базе санатория «Белокуриха», где уже заключили договор с российскими производителями программного обеспечения и те создали особое приложение, - рассказывает Игорь Жиляков.

Модные программы очищения востребованы и женщинами и мужчинами. Фото: Мила Карнаухова

Теперь у отдыхающих, желающих пройти очищение от шлаков и токсинов, будет возможность связаться с врачами еще до приезда на курорт.

- Для этого нужно будет скачать это приложение, потом пациент спрашивает о показаниях, противопоказаниях, и после может загрузить результаты анализов, - объясняет собеседник. - Они обрабатываются с помощью особого алгоритма и высвечиваются «красные флажки» там, где есть какие-то отклонения. Затем врач смотрит на эти «флажки» и консультирует.

Также, заполняя анкету и получая баллы за ответы на вопросы, человек сможет не только увидеть процент своей личной «интоксикации», но и понять, что ее уничтожает, а что усиливает. К примеру, вода из пластиковых бутылок менее полезна, чем из стеклянной посуды, а корка от грейфрута – супер-детокс для организма и т.д.

При выезде пациента снова продиагностируют, а после в течение года у него будет возможность получить две бесплатные консультации лечащего врача.

- Такого на курорте еще не было В дальнейшем, если все пройдет хорошо, мы будем открывать подобные центры в санаториях «Катунь» и «Сибирь», - говорит Игорь Жиляков.

Собеседник также заметил, что сегодня «детокс» выбирают как женщины, так и мужчины. А в последнее время все больше представителей сильного пола, выбирающих и модные программы косметологии.

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