День Ивана Купалы отмечают 7 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

7 июля – исконно самый мокрый день в году и не потому, что синоптики обещают дождь, а потому что это День Ивана Купалы в Барнауле. «Комсомолка» составила программу мероприятий и расскажет, куда можно сходить и интересно провести время.

«Лесная сказка»

Парк Индустриального района Барнаула приглашает на празднование «Ивана Купалы». В программе мероприятия мастер-класс по плетению венков, гадания, хороводы, интерактивные площадки, русские народные игры и даже традиционное развлечение – прыжки через костер. Звуковое сопровождение праздника от дуэта «Сорок уток» (юрта на мини-ферме). Кстати, гости также смогут попасть на уникальное вечернее кормление животных.

Начало в 20.00. Мероприятие пройдет в зоопарке.

«Изумрудный»

Взрослые и дети 7 июля приглашаются в парк «Изумрудный» на День Нептуна.

– Никто не уйдет сухим, - заранее предупреждают организаторы. – Вас ждет море эмоций, океан сюрпризов и ливень радости.

Для гостей парка подготовили программу с участием тематических сказочных персонажей, водолейные конкурсы, морскую битву, шоу мыльных пузырей, а также захватывающее выступление флайбордистов. Ну и как же без аквадискотеки? Она тоже будет!

– Запасайтесь водным оружием, прячьте телефоны в непромокаемые чехлы, надевайте удобную одежду и все к нам веселиться! – добавляют в парке.

Гостей приглашают в 18.00.

Экскурсии

Любителей мистики ждут на вечерней экскурсии «Тайна утопленницы». Это премьера этого сезона. Организаторы разработали новый маршрут и интересные истории, которые понравятся не только взрослым, но и детям. Продолжительность – 100 минут. Стоит обратить внимание, что это пешая экскурсия.

– В ходе прогулки узнаете: что на самом деле случилось с главным героем истории? Где находится проклятый дом? О мистике воды и какие истории она скрывает? Про мифических сущностей, которые обитали в Барнауле? И многое другое, - говорят организаторы.

Кстати, участников даже встречать будет мистический персонаж. А кто именно – вы узнаете, когда придете.

Сбор участников в 22.00 на пересечении улицы Ползунова и проспекта Социалистического, у главного входа в Центральный парк. Справки по телефону: + 7 (996) 355-23-95.

«Арлекино»

Так совпало, что 7 июля - День рождения бассейна «Арлекино AQUA». План мероприятий просто огромный: в 12.30 начнется аквааэробика, в 14.00 – конкурсы и розыгрыши призов от ведущего праздника. С 16.00 подключится детская анимация, где малыши смогут окунуться в морскую сказку:

– Сражайтесь в морском бою с водными пистолетами и отправляйтесь в увлекательное путешествие с Моаной, - говорят в парке.

А ровно в 18.00 начнется пенная вечеринка. Кстати, гости, которые придут на празднование Дня Ивана Купалы, вооружившись водным пистолетом или с цветочным венком, получат скидку на входной билет 20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле открылась мощная выставка «Сибирь — XIII», собравшая очередь

В экспозиции, занимающей четыре тысячи квадратных метров, представлены 1500 произведений искусства 713 художников из 11 регионов Сибири (подробнее)