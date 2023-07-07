Уроженец Алтайского края рассказал, как выиграл в лотерею 800 тысяч рублей

Ранее Станислав никогда не участвовал в лотереях Фото: Олег УКЛАДОВ

32-летний уроженец Рубцовска Алтайского края Станислав Яйчун раньше и не верил в магию чисел. Его отец регулярно покупал лотерейные билеты и даже однажды выиграл ползарплаты, но на что-то большее семья и не рассчитывала. А тут – почти миллион! «Комсомолка» пообщалась с победителем и узнала, есть ли секрет успеха.

Сам Станислав никогда не участвовал в лотереях. Счастливый билет для мужчины вытянул его отец, он же и сообщил сыну радостную новость – во время оглашения результатов в ТВ-программе назвали его номер. При этом мужчина, будто заклинатель, перед тем, как зачеркнуть два последних номера, произнес числа вслух – они и выпали! По словам Станислава, отец очень хотел помочь с покупкой квартиры. Выигранную сумму мужчина планирует направить на первый взнос по ипотеке.

Уроженец Алтая уже около шести лет живет в Санкт-Петербурге, работает инженером в сфере машиностроения. Ежегодно Станислав приезжает домой к отцу в Рубцовск.

- Когда мама покупала билеты, то она все время лишь отбивала стоимость билета. А отец верил в большую победу и в последний год все чаще брал лотерейные билеты, и вот повезло. Как я отреагировал на победу? Я, на самом деле, не очень эмоциональный, а отец был невероятно рад, - добавил Станислав.

Однако, как заверил мужчина, окончательно он поверит в удачу лишь тогда, когда получит выигрыш. По закону он должен будет уплатить налог 13% от стоимости выигрыша. На перечисление отводится до 180 дней.

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