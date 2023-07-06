Сложнейшие операции с металлоконструкциями: как на Алтае спасают пациентов с переломами позвоночника

Хирурги проводят уникальные операции. Фото: ККБСМП

В краевую больницу скорой медицинской помощи в Барнауле доставляют пациентов с серьезными травмами со всего Алтайского края. Среди них немало людей с переломами позвоночника. О том, как спасают таких пострадавших и как скоро они встают на ноги, рассказал нейрохирург Евгений Рольгейзер.

Тяжелые травмы

Большинство пациентов доставляют в больницу экстренно – на машинах скорой помощи. В медучреждении пострадавших оперативно обследуют и устанавливают окончательный диагноз. Также принимают решение о том, нужна ли госпитализация, операция или все ограничится консервативным лечением.

Евгений Рольгейзер говорит, что в больницу поступают люди с различными травмами – черепно-мозговыми, повреждениями позвоночника и шейного отдела – это переломы, вывихи и другими проблемами.

В случае с травмами позвоночника наиболее опасны те, при которых есть повреждения спинного мозга или нервных корешков.

– В таком случае мы имеем дело с парализованными пациентами. Устанавливаем металлоконструкции, освобождаем спинной мозг, делаем своего рода декомпрессию нервных корешков, тем самым улучшая иннервацию (снабжение органов и тканей нервами, – прим. ред) и даем шансы на восстановление

В больнице проходят лечение и немало пациентов, пострадавших в ДТП

– Последствия автодорожных травм – переломы грудных, поясничных отделов позвоночника, – отметил нейрохирург.

Один из пациентов, 70-летний Владимир Афанасьевич, сломал позвоночник в результате ДТП. Водительский стаж мужчины – почти 50 лет и это первая серьезная авария.

– Я вез дочь в больницу. Сначала был асфальт, потом началась щебенка, может, колесо порезал и ушел с трассы. В итоге оказался в больнице, – рассказывает мужчина.

Поставили на ноги

С места аварии пострадавшего привезли в Краснощековскую ЦРБ, где оказали первую медицинскую помощь. После этого, проконсультировавшись с краевыми медиками, врачи приняли решение вертолетом доставить мужчину в краевую больницу скорой медицинской помощи.

– Здесь мы сначала провели дополнительные обследования пациента, а потомсделали операцию. Установили металлоконструкцию, которая позволяет уменьшить степень компрессии и стабилизировать перелом позвоночника. Тем самым уменьшается болевой синдром, снижается нагрузка на сломанный позвонок, а внутри постепенно будет формироваться костная мозоль, – отметил нейрохирург.

Благодаря операции пациент становится активным уже практически на следующий день и может сам передвигаться в корсете. Если бы не установили металлоконструкцию, то мужчине пришлось бы долгое время лежать, а ходить или даже вставать было бы не нельзя. В будущем металлоконструкцию убирать не нужно, она создает дополнительную опору и не доставляет никаких неудобств, потому что не ощущается и не мешает кровоснабжению.

После операции Фото: Герман Архаров

– После операции в первый день было тяжеловато, сначала передвигался с ходунками, а сейчас уже хожу сам, спасибо доктору, Евгению Петровичу, – отметил пациент, который уже идет на поправку.

По прогнозу врачей, восстановление займет примерно 3-4 месяца. Сейчас медики наблюдают за раной, потом снимут швы, после чего пациента ждет реабилитация в санатории или специальном центре. Следующий этап – занятия ЛФК.

Нейрохирург отметил, что после реабилитации пациенты с подобными травмами полностью восстанавливаются и возвращаются к полноценной жизни.

Справка КП

В 2022 году врачи нейрохирургического отделения краевой клинической больницы скорой медицинской помощи осмотрели более 15 тысяч человек с различной травмой центральной нервной системы, госпитализировано 2770 пациентов, выполнено 984 операции, в том числе 157 высокотехнологичных вмешательств.

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