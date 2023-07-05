Респектабельный вид: 25-этажный дом собираются построить возле бора в Барнауле

Эскиз проекта архитектурной мастерской Алексея Квасова Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле собираются построить 25-этажный жилой дом на улице 6-й Нагорной. Проект обсудили эксперты градосовета, который прошел накануне в администрации краевой столицы.

Многоэтажка разместится по адресу ул. 6-й Нагорная, 15г/12, в квартале, расположенном недалеко от бора, по соседству с медицинским кластером и лыжными базами. Дом спроектировала мастерская Алексея Квасова. В здании будет всего один подъезд на 163 квартиры, зато – целых четыре лифта. На верхних этажах разместят квартиры повышенной комфортности с высокими потолками и панорамными окнами. На первом этаже предусмотрена колясочная, в цоколе - кладовки, в подземном паркинге - 72 машиноместа.

В дизайне здания предусмотрено сочетание контрастных цветов. Одну часть облицуют темно-коричневым кирпичом, другую – бетонной светло-серой плиткой. Некоторые эксперты не согласились с таким подходом автора, указав на то, что проектируемый дом не сочетается с уже построенными в микрорайоне высотками ни по цветовой гамме, ни по архитектуре.

- Застройщик свое решение объяснил желанием придать жилому дому респектабельный вид. Также он пояснил, что, занимаясь в дальнейшем застройкой улицы 6-й Нагорной, планирует применять схожие отделочные материалы, - рассказали в мэрии.

Также застройщик оправдал этажность дома – так как здание разместится на углу квартала, оно будет служить высотным акцентом.

В результате градосовет поддержал проект с учетом высказанных рекомендаций.

Напомним, также на градосовете рассмотрели проект нового парка на правом берегу Оби. По задумке там обустроят зеленый лабиринт и сад камней.

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