Возвращение Гарика. Как на Алтае всем миром искали пса, потерянного в горах

В свое время Гарика подобрали на помойке Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Песик, однажды спасенный на помойке, снова потерялся, но вернулся к хозяевам благодаря теории шести рукопожатий.

Увязался за пастушьими собаками

Гарик - маленький старый пес с шрамом от операции на животе, потерялся 16 июня.

- Это был шок, - вспоминает известный в Барнауле дизайнер Ольга Береста, хозяйка песика. - Мы были с дочками на Курае, причем не первый раз там был и Гарик. В тот момент мы со старшей дочерью лежали на огромном камне, похожем на диван, с которого видно Актру. Я загорала, Тася вслух читала Достоевского, младшая дочь Ассоль гуляла внизу среди цветов, а Гарик сидел на своем любимом наблюдательном камне, откуда любил смотреть на реку Чою. И вдруг Тася оглядывается и видит, что наш песик увязался за пастушьими собаками. Когда мы их догнали, нашего с ними уже не было…

Гарик с хозяйкой в Горном Алтае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Ольги, задержавшись в Горном на два лишних дня, они пытались искать своего любимца, но тщетно, того и след простыл.

- Я предположила сразу, что Гарик мог прибиться к каким-то туристам, но интернета в том месте не было, - рассказывает Береста. - Как только связь появилась, мы тут же дали объявление во всех группах, на ярмарки заезжали по дороге, предупреждали, что пропал Гарик.

«Мой заколдованный принц»

Мама с дочками возвращались домой в трансе.

- Каждый считал себя виноватым, - рассказывает Ольга. - Ассоль вообще замкнулась. Гарик появился у нас пять лет назад, когда ей было четыре года. Сначала мы увидели его на помойке, грязного, с подбитым глазом – настоящий страхолюдина! Давайте, говорю девчонкам, усыновим или хозяев найдем.

Пес Гарик Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Ольги, Гарик так просто в руки не давался, уносился, а потом вновь прибегал на помойку. Когда все-таки удалось его словить, песик расположился на домашнем диване, как тут и был.

- Потом принесла ветеринару: «Посмотрите ханыжку». Оказалось, что это породистая собака - китайская хохлатая, - объяснил он.

Первое время, по словам хозяйки, бывший обитатель помойки вел себя агрессивно и даже кусался.

- Ассоль его при этом все равно обожала, называла «мой заколдованный принц», – рассказывает Береста.

Сначала, по словам Ольги, они пытались найти хозяев лохматому приемышу, поэтому его с месяц никак не называли, но когда тех не нашлось, песик получил имя Гарик.

- Он был чубатый и мы назвали его в честь Гарика Сукачева,- улыбается хозяйка.

Найдись, Гарик

После того, как новость о пропаже питомца появилась в сети, на Ольгу обрушился шквал звонков и сообщений.

- Гарик же был всеобщий любимец,- рассказывает Ольга. - С ним гуляли дети всего нашего двора по очереди - приходили и спрашивали, можно ли погулять? Во всех моих постах в сети он присутствовал, а когда заболел однажды, то деньги на лекарства даже из Англии присылали. Сообщение о пропаже молниеносно разлетелось на всевозможный сайтах.

«Исключительно прекрасный»

Теория шести рукопожатий в очередной раз сработала. Через две недели потеряшка нашелся.

- После слов: «Мы нашли вашу собаку», я разревелась, меня аж затрясло, – вспоминает хозяйка.

Оказалось, что Гарик прибился к студентам-биологам НГУ, выехавшим на практику изучать растения и беспозвоночных Горного Алтая.

Потерявшийся Гарик прибился к студентам биологам НГУ Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Собаки, бывает, приходят к нам в лагерь и живут, но это все пастушьи собаки. А тут был явно диванный экземпляр, - рассказывает преподаватель Анна Трубицина. - Первые дни у нас Гарик вел себя неадекватно: нагадил в продуктовой палатке, кусался, видимо, от пережитого шока. А потом успокоился и стал золотым парнем. Места там совсем не для него - он мерз все время, дрожал. Поэтому мы не могли его оставить. С ним больше всего занималась моя дочь Дана, которая перешла в 11 класс гимназии. Дана мечтает стать ветеринаром, дома у нее есть свой пес – пшеничный терьер. Я сначала ждала, что найдутся хозяева, потом сама стала искать. Когда нашлись - поверить не могла такой удаче.

- Очень полюбили мы Гарика, очень рады, что он дома, в своей семье, – добавила Анна Николаевна. - Я завидую хозяевам Гарика, потому что он исключительно прекрасный.

Счастливая хозяйка Гарика Ольга Береста после душевной встречи с любимцем начала писать ироничный рассказ о происшествии, в котором главное действующее лицо - Гарик: «Китайская хохлатая со скверным характером, склонная к побегу, объехала всю Россию, предположительно заколдованный принц по мнению Ассоль…».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как на Алтае теория шести рукопожатий спасла пса, которому грозило усыпление

Собака вышла из леса и обитала в детском лагере (подробнее)