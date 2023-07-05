Как попасть в первый класс

Завершился первый этап приемной кампании в первые классы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершился первый этап приемной кампании в первые классы на 2023 - 2024 учебный год. В эту волну принимались заявления на детей, проживающих на закрепленной к школе территории, а также льготных категорий - детей военнослужащих, сотрудников полиции, работников внутренних дел, сотрудников МЧС, УФСИН. Их зачисление в школы пройдет до 5 июля. А с 6 июля начнется второй этап приема документов в первый класс. Родители могут подать соответствующее заявление на Госуслугах, а также через портал образовательных услуг или при личном обращении в школу. После этого издается приказ о зачислении ребенка или об отказе в приеме. В случае получения отказа родителям на личном приеме должны разъяснить причину и порекомендовать другую школу, где есть свободные места.

Мест хватит всем

В Барнауле на данный момент поступило 9,5 тысячи заявлений от родителей будущих первоклассников. Всего же в этом году планируется зачислить 10,5 тыс. первоклашек. При этом отмечается, что мест в школах достаточно - хватит всем.

Есть напряженность с местами в школах в Индустриальном и Центральном районах. Однако этот вопрос решается - к 1 сентября планируется открыть 876 дополнительных мест в первых классах. Из бюджета города на эти цели выделено 10 млн рублей. Создаваться новые места будут за счет открытия или переоборудования дополнительных помещений и увеличения количества детей в классах. Последняя мера непопулярная, но вынужденная. В классе максимально может быть 38 детей, если позволяет площадь школьных кабинетов.

- В прошлом году в Барнауле уже были классы, где училось по 38 первоклашек и при этом на качестве знаний это не отразилось, - говорит Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию Барнаула.

Подвоз детей к школам

Подвоз детей к барнаульским школам № 84 и № 114 будет действовать в микрорайоне «Времена года» (квартал 2010) и в квартале 2011/2. На сегодняшний день маршрут уже утвержден, и получено положительное заключение. Для этого выделят 4 автобуса, которые будут ходить по улице Взлетной. Если не окажется желающих доезжать до школы № 84, то проезд ограничат до школы №114.

- Подвоз именно к этим школам планируется в связи с тем, что с 1 сентября будет открыта школа № 138 в поселке Спутник. Она сможет принять 850 детей и частично разгрузит школу № 114, - отмечает Михальчук. - Конфликтных ситуаций по этому вопросу не было. Я считаю, что это связано с хорошей разъяснительной работой. Комитет по образованию ведет регулярный прием граждан, работает горячая линия в течение всего дня. К ситуации с подвозом детей родители относятся с пониманием. Так, около 60 заявлений родители забрали из школ № 135 и № 136 и передали их в школу № 114, понимая, что подвоз детей будет работать организованно.

Стоит отметить, что данная мера временная. Сейчас идет строительство новой школы в квартале 2011, сдать ее планируют в следующем году.

Процент вакансий снизился

Комитет по образованию города Барнаула постоянно ведет мониторинг по количеству преподавателей в школах. В этом году процент вакансий в начальных школах снизился.

- Предпринимаются меры, чтобы в начальной школе один учитель был на один класс, но не всегда это возможно. Некоторые преподаватели начальных классов работают на два класса в двух сменах, - говорит Наталья Михальчук. - Такая ситуация складывается практически в каждой школе. И в ближайшее время вряд ли поменяется, так как число детей, идущих в школу, превышает число выпускников. Например, в этом году из 11-х классов в Барнауле было выпущено 3752 человека, а первоклассников планируется набрать 10 500 человек.

СПРАВКА «КП»

Какие документы нужны для зачисления в первый класс

- Паспорт родителя

- Свидетельство о рождении ребенка

- Заключение комиссии при наличии ОВЗ

- Для иностранцев - документы на русском языке

- Для опекаемых или приемных детей - заявление опекуна