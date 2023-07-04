Помочь Егору Лосеву стать ближе к мечте может каждый Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Есть люди-супергерои. Те, которые умеют преодолеть себя вопреки всем диагнозам. Один из них – это Егор Лосев из Барнаула. Он не может ходить, говорить, управлять руками - у Егора тяжелая степень ДЦП.

Но это не значит, что нужно сдаваться. «Комсомольская правда – Барнаул» уже писала о том, как с помощью своей семьи Егор нашел свое призвание в паралимпийском спорте бочча. Здесь он достиг больших результатов, став мастером спорта и принимая участие во всероссийских соревнованиях. А чтобы общаться с близкими, Егор освоил технологию, которая через голосового помощника передает его слова и мысли.

Но есть то, что Егор не в силах преодолеть самостоятельно: ступеньки, песок, камни и ямы на дороге. На простой коляске здесь не проедешь. Способ решить и эту проблему Егор нашел сам – в интернете наткнулся на фирму из Новосибирска, которая изготавливает коляски-вездеходы. Стоят они дорого, как хорошая машина – около 700 тыс. рублей. Парень решил принять участие в конкурсе на розыгрыш одной такой коляски и скидок на нее. Ему даже удалось пробиться в финальный этап.

На финальном этапе в группах производителя колясок во Вконтакте и Одноклассниках с 5 по 9 июля будет проходить розыгрыш призов. Что нужно сделать? Надо вступить в группу и поставить с 5 по 9 июля лайк под постом о Егоре. На период розыгрыша группы будут закрыты, поэтому дождитесь подтверждение модератором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не может ходить и говорить, но стал мастером спорта: как спорт бочча изменил жизнь барнаульца

Егор Лосев прикован к инвалидному креслу, но регулярно выступает на всероссийских соревнованиях (подробнее)