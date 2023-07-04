Эскиз будущего парка. Фото: мастерская «Архи Групп».

В Барнауле может появиться новый парк по адресу Правобережный тракт, 22. Проект на прошедшем накануне градосовете представила мастерская «Архи Групп».

По задумке парк создадут на площади более 41 тысячи квадратных метров рядом с яхт-клубом «Заречье». При этом большая часть территории будет прокрыта зеленью - растущие деревья и кустарники планируют сохранить и высадить новые, а естественный водоем очистить и сделать из него пруд.

Предполагается, что парк должен стать комфортным местом для прогулок, активного отдыха и занятий физкультурой. Прямо на месте можно будет переодеться в специальных павильонах, взять оборудование в аренду и позаниматься на свежем воздухе. Сейчас таких площадок в краевой столице не так много.

Застройщик планирует создать сад камней, зеленый лабиринт, аллеи для прогулок и дорожки для езды и бега, велопрокат, а также амфитеатр, площадки для проведения праздников, уличных концертов, занятий игровыми видами спорта, йогой.

В эскизном проекте предусмотрены два входа в парк – от остановки общественного транспорта и парковки на 44 машиноместа. По расчетам парк смогут посещать одновременно 288 человек.

– При этом в ходе обсуждения у членов Градосовета возник ряд вопросов к застройщику. Эксперты, в частности, поинтересовались, каким образом парк будет адаптирован для маломобильных посетителей, предусмотрено ограждение, появятся на его территории капитальные строения, будет ли парк использоваться в зимнее время и как будет приспособлен к прохождению весенне-летнего паводка. Застройщик дал пояснения по всем вопросам, – отмечают в городской администрации.

Градосовет поддержал проект. Теперь в него предстоит внести корректировки и уже с ними вынести на новое рассмотрение.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле на благоустройство трех парков в 2023 году планируют потратить более 300 млн рублей – примерно по 100 млн на каждый. Среди них «Изумрудный», «Юбилейный» и парк «Центральный».

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