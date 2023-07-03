Алтайский агрофорум в 2023 году «зарядили» спортивной энергией и патриотизмом

Спортивно-патриотическое мероприятие «Сила духа России» Фото: Олег УКЛАДОВ

29 июня на площадке Сибирского агрофорума прошло спортивно-патриотическое мероприятие «Сила духа России». Инициатором выступила краевая Федерация по кикбоксингу. Поддержку оказали региональное правительство, министерства сельского хозяйства, культуры, спорта, общественные организации, бизнес. На ринге выступили 12 лучших спортсменов из разных регионов страны.

Спортивно-патриотическое мероприятие «Сила духа России» Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый на своей передовой

Перед началом состязаний министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин рассказал, что два месяца назад к нему обратились представители региональной федерации по кикбоксингу Андрей и Дмитрий Степурко, предложив провести спортивно-патриотическое мероприятие в рамках Дня Сибирского поля. Эта идея уже обсуждалась с год назад во время Чемпионата России, прошедшем в мае 2022 года в Барнауле.

Вице-президент федерации кикбоксинга, автор концепции «Сила духа России» Дмитрий Степурко рассказал, почему решил совместить спорт именно с аграрной тематикой. Он отметил, что кикбоксеры ежедневно на тренировках, а затем на спортивных рингах выкладываются на полную, чтобы завоевать победу. Аграрии, несмотря на засухи, неурожаи, ценовую политику, кадровый голод бьются за урожай.

Спортивно-патриотическое мероприятие «Сила духа России» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Многие воспитанники нашей Федерации сейчас с оружием в руках защищают Родину. И мы гордимся нашими парнями. Сельхозпроизводители Алтайского края вносят свой важный вклад в победу, обеспечивая продовольственную безопасность страны», - подчеркнул Дмитрий Степурко.

Андрей Степурко, президент региональной Федерации кикбоксинга, заслуженный тренер России добавил, что патриотическое воспитание, привлечение молодежи в спорт, молодежи, в том числе сельской, это одна из основных целей проекта «Сила духа России».

Спортивно-патриотическое мероприятие «Сила духа России» Фото: Олег УКЛАДОВ

Красивый спорт

Руководители Федерации кикбоксинга отметили, что спортивное сообщество, так же как и правительство региона, заинтересовано в создании многофункциональных площадок для развития различных спортивных направлений в сельской местности, в том числе единоборств, которые укрепляют силу духа и силу воли.

Спортивно-патриотическое мероприятие «Сила духа России» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Наши мальчишки стремятся к победе, а побеждая, чувствуют свою причастность к большой стране, своей Родине. Так и зарождается патриотизм, так происходит воспитание настоящих мужчин, готовых защищать детей, матерей, жен, страну», - отметил президент Федерации кикбоксинга Андрей Степурко.

Его поддержала Наталья Кувшинова, представитель регионального правительства и губернатора Алтайского края в краевом законодательном собрании. Она добавила, что каждый на своем месте патриот: и пахарь, и врач, и педагог, и люди других профессии. Важно, считает Кушвинова, быть преданным делу, которому посвятил себя, любить свой край, свою Родину.

Спортивно-патриотическое мероприятие «Сила духа России» Фото: Олег УКЛАДОВ

Парни, которые в этот день выходили на ринг, а они уже ранее участвовали в соревнованиях различного масштаба, отметили, что сегодняшний опыт ценен не только тем, что была возможность проверить себя в бою, сразившись с достойным соперником, но и показать всю красоту кикбоксинга юным зрителям. Возможно, кто-то из них захочет проявить себя в этом виде боевых искусств, а может быть и в другом виде спорта.

«Я седьмой год занимаюсь кикбоксингом. Пришел в секцию вместе с другом и зацепило. Раньше пробовал себя в боксе, но здесь мне понравилось, что работают не только руки, но и ноги. Да жестко, да по-настоящему, но красиво, тем и захватывает», - поделился мастер спорта, спортсмен из Алтайского края Александр Буров.

За боями наблюдал исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс. По итогу состязаний он отметил, важно что такие мероприятия объединяют сельскую и городскую молодежь.

Спортивно-патриотическое мероприятие «Сила духа России» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Посмотрите сколько в зале детей, подростков. Большинство из них приехали из сельской местности, и не многие имеют возможность не по телевизору, а вот так, воочию увидеть выступления профессиональных спортсменов. Мы видим, что спорт идет и в села, хотелось бы, чтобы деревенские мальчишки и девчонки тоже имели возможность прославлять нашу страну на мировых состязаниях», - поделился Александр Вайс.

С закаленной выдержкой

Гости соревнований отметили, что все прошло на высоком уровне. Удобный зрительный зал, который, к слову сказать, еще до начала поединков был забит под завязку. Те, кому не хватило места, могли разместиться за кофейными столиками напротив большого экрана, где шла прямая трансляция с ринга, а также выступлений профессиональных творческих коллективов Алтайского края. Хедлайнером культурной программы стал Николай Емелин. В свое время он поддержал Олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина, песней «Моя Родина Сибирь».

Спортивно-патриотическое мероприятие «Сила духа России» Фото: Олег УКЛАДОВ

Кикбоксеры, которые приехали из других регионов, оценили гостеприимство принимающей стороны. Для них было организовано бесплатное проживание, питание, проезд, а главное качественная площадка, где проходили бои.

Режиссер-организатор Виктория Романова рассказала, что подготовка к столь масштабному мероприятию началась месяц назад. Но благодаря слаженной команде, его удалось провести на высоком уровне.

«Классно работать над проектами, которые объединяют несколько направлений, как например, сегодня: власть, бизнес, аграрный сектор, спорт, патриотизм. Теперь точно знаем, как сделать так, чтобы все прошло четко, по-спортивному, с настоящей закаленной выдержкой», - сказала Виктория.

Спортивно-патриотическое мероприятие «Сила духа России» Фото: Олег УКЛАДОВ

Дмитрий Степурко подводя итоги спортивно-патриотического мероприятия «Сила духа России», добавил, что в реализации проекта приняли участие не один десяток человек. В команда состояла из представителей регионального правительства, министерстра сельского хозяйства, минкультуры, минспорта, образовательных учреждений, общественных организаций, в том числе фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества» и многочисленных спонсоров, с которыми давно сложились партнерские отношения.

Анна Камалова