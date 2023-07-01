На Алтае 15-летнего геймера обманули почти на 500 тысяч рублей

Мошенник оформил кредиты на чужое имя и забрал деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай аферисты обманули 15-летнего подростка и оформили на его мать кредиты почти на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

15-летний юноша играл в одну из мобильных игр и узнал, что с помощью промокодов можно получить различные подарки в виде виртуальной атрибутики.

- Желая заполучить один цифровых бонусов, в виде игровых ножей, подросток нашел в одном из мессенджеров объявление и в переписке с собеседником ему пообещали их предоставить, - отметили в ведомстве.

Вскоре мошенник сказал, что произошла ошибка при отправке СМС с промокодами и они пришла на телефон матери сельчанина. После этого аферист попросил, чтобы юноша переслал сообщения обратно с телефона сельчанки. Когда мама подростка уснула, он взял телефон и отправил СМС.

В сообщениях были коды подтверждения заявки на кредит в различных банках. Получив доступ к чужому личному кабинету, мошенник от имени женщины оформил несколько кредитов и перевел на свой счет 476 тысяч рублей.

Проснувшись утром, женщина увидела подтверждённые заявки на кредит и сообщения о списании денег. На горячей линии банка посоветовали обратиться в полицию, что и сделала сельчанка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере»)

Жителей и гостей региона призывают быть бдительными.

Напомним, среди популярных схем, по которым работают аферисты - «звонок от сотрудника банка» или «правоохранителя», покупка, продажа в интернете несуществующего товара, получение посылки с товаром плохого качества и звонки под предлогом «Родственник попал в ДТП или беду» .

Ранее мы писали о том, что мошенники выманили у 97-летней жительницы Барнаула 120 тысяч рублей.

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