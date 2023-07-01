Более 6 тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей

Активность клещей снижается Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 марта, начала сезона активности клещей, от их укусов в Алтайском крае пострадали 6230 человек, из них 1681 ребенок. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В поликлиники Барнаула с начала эпидемиологического сезона обратились 2135 человек с жалобами на присасывание клещей. Среди пострадавших – 351 ребенок. Детям, у которых не было противопоказании ввели иммуноглобулин

– Среди пострадавших зарегистрировано 272 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 30 детей; 50 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 6 детей; 37 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у 3 детей до 14 лет, –отметили в ведомстве.

Клещей энцефалит выявили у двух детей. В стационарах региона проходят лечение 6 жителей Алтайского края с подозрением на это заболевание, один из них находится в тяжелом состоянии.

– При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания, в 22% клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7,5% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет, – добавили в Роспотребнадзоре

Там отметили, что в регионе происходит снижение активности клещей, но риски пострадать от присасывания есть в течение всего теплого времени года. На природе следует носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно быстро обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Если клещ был заражен, то Иммуноглобулин следует вводить не позднее 96 часов с момента присасывания.

Специалисты напоминают о том, что, если нет возможности доставить клеща на исследование, то следует сжечь его. Членистоногих нельзя давить руками, потому что вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

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